Gefrustreerde Hans Cornelis stelt zich veel vragen over vrijdagavondwedstrijd: "Merkte al dat Eupen minder happig was om te spelen, misschien hadden ze hun redenen..."

De eerste wedstrijd van het nieuwe jaar tussen Sporting Lokeren-Temse en KAS Eupen ging vrijdagavond onverwacht niet door. Hoewel het veld eerder op de dag sneeuwvrij werd verklaard en tweemaal groen licht kreeg, besloot de scheidsrechter dat het veld alsnog onbespeelbaar was.

Lokeren-Temse had veel moeite gedaan om het veld in het Daknamstadion in goede staat te krijgen. Perschef Tony Van Hoye benadrukte dat het terrein sneeuwvrij was gemaakt en zelfs enkele bevroren plekken met warm water werden aangepakt.

Pas na overleg met de trainers, kapiteins en de bond in Tubeke, werd de wedstrijd alsnog afgelast. Scheidsrechter Michiel Allaerts verdedigde zijn keuze: “Ik begrijp dat de beslissing laat komt, maar we kunnen geen risico nemen met de veiligheid van de spelers.” Deze uitleg viel echter niet overal in goede aarde.

Trainer Hans Cornelis van Lokeren-Temse reageerde teleurgesteld in Het Nieuwsblad. “We hadden een goede trainingsweek en waren klaar om te starten. Maar ik merkte al dat Eupen minder happig was om te spelen. Misschien hadden ze hun redenen..."

“Ja, er waren enkele bevroren plekken, maar daar hebben we zelfs extra aan gewerkt. In mijn carrière heb ik wedstrijden gespeeld op velden die volledig bevroren waren. De scheidsrechter is de baas, maar ik denk dat velen zijn beslissing niet begrijpen", aldus de trainer.

Wanneer de wedstrijd alsnog zal worden gespeeld, is nog niet beslist. Voor Lokeren-Temse blijft het een zure start van het nieuwe jaar.