'Na 20 miljoen te betalen voor een voormalige speler van Eupen, wil Premier League-club zich mengen in strijd om Arthur Theate'

Arthur Theate beleeft een goed seizoen bij Eintracht Frankfurt. Dat wekt de interesse op bij Premier League-clubs.

Wolverhampton is momenteel volop in de degradatiestrijd. Daarom is de club zeer actief op de transfermarkt. Met de slechtste verdediging in de Engelse competitie (45 tegendoelpunten in 20 wedstrijden), worden versterkingen met name achterin verwacht.

De Wolves willen flink investeren, ze hebben al 20 miljoen uitgegeven om Emmanuel Agbadou weg te plukken bij Reims (die nog maar twee en een half jaar geleden bij Eupen speelde). En daar willen ze niet stoppen.

Theate is populair in Engeland

Volgens L'Équipe houdt het bestuur Arthur Theate in de gaten. De Rode Duivel heeft zich meteen bewezen bij Eintracht Frankfurt in zijn eerste seizoen in de Bundesliga. Ook Manchester United heeft interesse, zij het minder concreet.

De voormalige speler van Stade Rennes werd opgenomen in de top 5 van beste centrale verdedigers in de Bundesliga door het blad Kicker, hoewel hij ook op de linkerflank speelt, zoals Domenico Tedesco bij de Rode Duivels in gedachten heeft.

Maar Frankfurt overtuigen om hem al zes maanden na zijn komst te laten gaan, zal niet eenvoudig zijn. Een vertrek is momenteel niet aan de orde. Maar met slechts een contract van twee jaar heeft Theate de deur niet volledig gesloten voor een nieuwe transfer, met name volgende zomer.