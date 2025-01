🎥 Karatetrap en comeback: Stijn Stijnen in de clinch met Sven Vandenbroeck na spektakelwedstrijd

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Zulte Waregem heeft zaterdagavond een spectaculaire 3-2 overwinning geboekt tegen Patro Eisden Maasmechelen. Na een 0-2-achterstand knokte de thuisploeg zich in negen minuten terug naar de overwinning, maar het duel kreeg een schaduwzijde door een rel tussen de twee coaches.

Patro Eisden begon sterk aan de wedstrijd en ging na dertig minuten op voorsprong dankzij een doelpunt van Bammens. Zulte Waregem vond geen antwoord en ging met een 0-1 achterstand rusten.

Kort na de pauze maakte Abid er 0-2 van, wat de bezoekers in een zetel leek te brengen. Toch wakkerde dit de vechtlust van de thuisploeg aan. Topschutter Jelle Vossen bracht Zulte Waregem in de 67ste minuut terug in de wedstrijd.

Enkele minuten later volgde de gelijkmaker via een ongelukkig eigen doelpunt van Dijkhuizen. De Gaverbeek ontplofte toen Gavriel in de 76ste minuut de beslissende 3-2 binnenschoot.

Na afloop weigerde Patro-coach Stijn Stijnen de hand te schudden van zijn concullega Sven Vandenbroeck. De sfeer liep verder uit de hand toen Stijnen verhaal ging halen bij de scheidsrechter en zijn frustraties kenbaar maakte.

Karatetrap

Stijnen lichtte zijn houding toe en verwees naar een incident uit november, toen Vandebroeck na een eerdere confrontatie een deur zou hebben beschadigd met een karatetrap. "Hij heeft onze eigendom vernield en weigert te betalen", aldus Stijnen na de wedstrijd. Vandenbroeck kreeg hiervoor destijds een boete van 1.000 euro.

Vandenbroeck ging niet in op de beschuldigingen. "Laat hem maar doen", reageerde hij kalm. "Ik heb hem graag tien meter het veld in zien liggen bij 0-2. Op het einde staat er 3-2 op het bord."