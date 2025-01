Cercle Brugge hervindt vorm na ontslag Muslic en ziet enkele spelers terugkeren na blessureleed

Cercle Brugge lijkt zijn vorm gevonden te hebben na de zware klap van het vertrek van Miron Muslic en een moeilijke start van het seizoen. Sinds 1 december verloor de ploeg geen enkele wedstrijd meer in de Jupiler Pro League.

Ondanks een winterpauze zonder opvallende aankopen, heeft de club een nieuwe aanwinst genaamd Steve Ngoura. Helaas moet hij echter minimaal een maand zonder wedstrijdritme zitten door een quadricepsblessure.

Terwijl Ngoura zijn herstel voortzet, is er hoop op de terugkeer van andere langdurig geblesseerde spelers, zoals Warleson, Ouattara en Bruninho. Al kunnen zij nog niet volledig meetrainen, is hun aanwezigheid bij de trainingen een teken van verbetering.

In de tussentijd moet Cercle Brugge het doen zonder topscorer Kévin Denkey, die al sinds december ontbreekt. Felipe Augusto is voorlopig de vervanger, en ook de verwachtingen rond de jonge Fransman Ngoura blijven hoog.

Coach Ferdinand Feldhofer is vooral tevreden met de inzet van het team en de intensiteit waarmee zij spelen. “De laatste weken hebben we op veel vlakken vooruitgang geboekt”, zei hij in Het Nieuwsblad.

“We verloren ook al meer dan een maand niet meer. Winnen is elke week de boodschap, ook tegen KV Mechelen en op Dender. Belangrijk is dat de groep elke keer bij balverlies de intensiteit kan brengen die eigen is aan onze manier van spelen. Dan maakt het niet zoveel uit of we met drie of vier man achterin spelen", besluit de coach.