Serge Gumienny heeft heel duidelijke mening over discutabele rode kaart van Matte Smets

KRC Genk heeft zaterdagavond nog met 2-0 gewonnen van OHL nadat het praktisch 90 minuten met tien moest spelen. Matte Smets kreeg al na vijf minuten rood.

De Genk-verdediger haalde N'Dri neer rond de middenlijn. De scheidsrechter twijfelde niet en greep naar zijn achterzak, de VAR greep niet in, al viel er zeker over te discussiëren.

N'Dri greep Smets kort voordien vast, doelman Penders was al onderweg naar de bal en Heynen stond nog relatief dichtbij. Serge Gumienny heeft er een duidelijke mening over.

"Ik vond dat een overdreven zware sanctie", zegt hij in Het Belang van Limburg. "Voor mij was er in die fase geen sprake van een open doelkans die foutief werd afgebroken. De spits had de bal nog niet onder controle en de doelman was al ver uitgekomen om de bal te onderscheppen."

"Voor mij had een gele kaart hier volstaan. Als de scheidsrechter (Bert Put n.v.d.r.) de beelden had kunnen zien, was hij wellicht tot dezelfde conclusie gekomen. Door de positie van de doelman was dit geen open doelkans", besluit Gumienny.