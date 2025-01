🎥 Pijnlijke misser bij Charleroi, waar fans niet mee konden lachen: "Een menselijke fout..."

Het lijkt erop dat zaterdag in Charleroi niets verliep zoals gepland. Al voor de wedstrijd liep het uit de hand, met name... die Standard-hymne die weerklonk in Mambourg.

Eigenlijk, misschien kon men al voor de aftrap van Charleroi-Union voorspellen dat de zaken niet zoals verwacht zouden verlopen. De sfeer was feestelijk in het Mambourg, zeker, maar de speaker/DJ die de sfeer moest brengen maakte heel wat fouten.

Om te beginnen, moeten we wijzen op een bijzonder ongepaste houding tijdens de hulde aan Daniel Mathy (die de speaker zelfs... Michel Mathy noemde), wat eerder leek op een kermisatmosfeer dan op een respectvol eerbetoon aan zo'n legende van Sporting Charleroi.

Voor degenen die op zoek zijn naar een video met het geluid van Standard in Charleroi, hier is het 😂 (in het Union-vak) https://t.co/YY9H7LzVI4 pic.twitter.com/ePihMm1Fzk — fan standard de liège ❤️🤍 (@std_Liege) 13 januari 2025

🤡 l U hebt niet gedroomd ...



Het volkslied van Standard weerklonk in het Stade du Sporting Charleroi tijdens de match tegen USG



Een "menselijke fout" van de stadionspeaker van Charleroi 👀 pic.twitter.com/dyMPtK75GI — Ma Pro League (@MaProLeague) 13 januari 2025

Maar wat vooral door het publiek in het Mambourg slecht werd ontvangen, was de muziekkeuze van de DJ. Tot grote verbazing van iedereen, klonk niets minder dan... het volkslied van Standard, "We are the best".

De bekende "popopopopoleo" werden natuurlijk omgedraaid, zoals de traditie voorschrijft (maar meestal in Sclessin...), in "bande de blaireaux", maar het kwaad was geschied: het ongemak in de tribunes was moeilijk te verbergen. Een deel van het Charleroi-publiek scandeerde zelfs "anti Standard" nadat het lied was afgelopen.

Aan de kant van Sporting Charleroi wordt via Sudpresse gesproken over een "menselijke fout" en erkent men dat de stadionspeaker van Stade du Pays de Charleroi, die normaal DJ en zaalhost is, zijn nieuwe vak nog moet leren. De betreurde Jean-François Servais, die zeker niet vies was van een grapje, zal daarboven vast wel gelachen hebben...