KRC Genk-spelers blikken vooruit op absolute topper in de Beker tegen Club Brugge: "Dat is leven of dood"

KRC Genk won afgelopen weekend met 2-0 van OH Leuven, maar het moet al snel weer aan de bak. Woensdag volgt de bekermatch op Club Brugge.

Woensdag krijgen we in de halve finale van de Croky Cup een wedstrijd te zien waar veel van verwacht wordt. KRC Genk neemt het op tegen Club Brugge, de nummers één en twee uit de JPL.

In de heenwedstrijd trekken de Limburgers naar West-Vlaanderen. De spelers hebben vertrouwen getankt afgelopen week door STVV met 0-4 uit te schakelen in de kwartfinales en nadien met 2-0 te winnen van OHL.

Kapitein Bryan Heynen blikte al even vooruit. "Het beste is een zege natuurlijk. We gaan met vertrouwen naar daar en dan moeten we zorgen we er een goede uitgangspositie creëren waar we verder op kunnen bouwen."

Jarne Steuckers zou een gelijkspel al mooi vinden, al is dat niet het initiële doel. "We gaan iedere wedstrijd vol voor de winst, maar een gelijkspel op Club Brugge is ook mooi. In eerste instantie blijft het doel wel winnen."

"We kunnen daar ook al een mooie zege boeken, maar het gaan zeker twee moeilijke wedstrijden worden. Bekermatchen zijn altijd anders, dat is leven of dood. We zijn er wel klaar voor", besluit hij.