Wat doet de Belgische voetbalbond? Tedesco is niet de enige die voor de gek gehouden wordt

Wat doen de Belgische voetbalbond en Vincent Mannaert? Het beheer van wat we nu al het post-Tedesco-tijdperk moeten noemen, is al een ramp.

Over iets meer dan twee maanden zal België twee wedstrijden spelen waarvan de belangrijkheid niet onderschat mag worden. Oekraïne heeft op het EK 2024 bewezen een geduchte tegenstander te zijn, en sindsdien hebben de Rode Duivels hun niveau niet bepaald opgekrikt. Een degradatie in de Nations League in maart is mogelijk en zou een ramp zijn voor ons voetbal.

We zouden graag dit soort gebeurtenissen met zekerheden willen voorbereiden en niet met de onduidelijkheid die, om onbekende redenen, wordt gevoed door de federatie. Wie nog steeds gelooft dat Domenico Tedesco aan het roer zal staan voor deze duels, mag zijn hand opsteken en om zich heen kijken om te zien hoe alleen hij is.

De Duits-Italiaanse coach is niet dommer dan het volk of de Rode Duivels zelf: hij weet heel goed dat zijn tijd erop zit bij de nationale ploeg. Als het na de nederlaag in Israël nog niet duidelijk was (en het zou naïef van hem zijn om daar niet aan te twijfelen), leek de respectloze boodschap van de Belgische voetbalbond tijdens de loting van de kwalificaties voor het WK 2026 vrij duidelijk.

Wat doet Vincent Mannaert?

Domenico Tedesco kan veel verweten worden: zijn aanpak met Courtois en De Bruyne, zijn sportieve keuzes, het mislukte EK afgelopen zomer, zijn soms rommelige communicatie. Maar laten we ook niet vergeten dat er een man achter de coach staat die veel meer respect verdient vanuit de federatie. Tedesco zou ook graag zijn toekomst willen voorbereiden.

Laten we duidelijk zijn, Mannaert heeft vermoedelijk iedereen voor de gek gehouden met zijn herhaalde uitspraken over een 'evaluatiefase' de afgelopen weken. Nee, de bondscoach zit niet meer in de evaluatiefase: hij zit te wachten op officiële communicatie. Het bewijs: de onderhandelingen van de Belgische voetbalbond met onder andere Sergio Conceiçao zijn uitgelekt.

Twee namen die volgens HLN op de shortlist van Mannaert staan om Tedesco op te volgen zijn Rudi Garcia en Thierry Henry. Men kan zich voorstellen hoeveel werk Mannaert en zijn "task force" hebben moeten verrichten om met de namen te komen van een coach die al in 2016 dicht bij het vervangen van Wilmots stond, en… een voormalige assistent van Martinez die destijds solliciteerde om hem op te volgen en wiens naam nu gefluisterd wordt door de leiders van de spelersgroep.

Kopstukken die zich, opvallend genoeg, nu plots herinneren dat ze betrokken zijn en hun vriend Thierry graag terug bij de nationale ploeg zien.

Kortom: iedereen kijkt er naar uit dat de Belgische voetbalbond eindelijk duidelijk is en communiceert, uit respect voor de betrokkenen maar ook het publiek, over het einde van de samenwerking met Domenico Tedesco.

Verwacht wordt dat de naam van zijn opvolger op hetzelfde moment zal worden aangekondigd. Want als op die dag Vincent Mannaert nog steeds spreekt over een "evaluatieperiode", zullen we ons echt moeten afvragen wat hij sinds zijn komst heeft gedaan...