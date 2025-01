'Thierry Henry is wel degelijk één van dé kandidaten om bondscoach van de Rode Duivels te worden, maar zijn huidig loon kan de Belgische voetbalbond niét betalen'

Thierry Henry is één van de kandidaten die wordt genoemd als nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Dé vraag die moet gesteld worden: is de Fransman financieel haalbaar voor de Belgische voetbalbond?

Domenico Tedesco is officieel dan wel nog steeds de bondscoach van België, maar niemand twijfelt er nog aan dat zijn dagen geteld zijn. Meer zelfs: de zoektocht naar een opvolger is volop bezig.

Eén van de namen op de lijst van Vincent Mannaert: Thierry Henry. De voormalige assistent van Roberto Martinez werd door enkele Rode Duivels zelf naar voren gebracht als ideale kandidaat.

Ook Henry zelf ziet een terugkeer naar ons land zitten. Maar dé vraag die moet gesteld worden: is de voormalige spits financieel haalbaar?

Als bondscoach is Henry immers verplicht om zijn huidige activiteiten als analist bij Sky Sports stop te zetten. De sportzender betaalt de Fransman daarvoor maar liefst vijf miljoen euro per jaar. Dat weet Het Laatste Nieuws.

Wat verdiende Thierry Henry als assistent van Roberto Martinez?

Het is een bedrag dat de KBVB in de huidige situatie simpelweg niét kan ophoesten. Tijdens zijn tijd als assistent van Martinez was Henry tevreden met amper een half miljoen euro per jaar. Al bleef hij die job wél combineren met die van analist. En dat is in dit geval uitgesloten.