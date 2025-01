🎥 Zonder 'Kiki', maar met klasse: Patro Eisden imponeert tegen Lokeren-Temse

Patro Eisden heeft vrijdagavond een overtuigende 4-1 overwinning geboekt tegen Lokeren-Temse. De Maasmechelaars blijven stevig op de vierde plaats staan, terwijl Lokeren-Temse met een teleurstellend resultaat naar huis keerde.

Patro Eisden begon de wedstrijd in de mist van Maasmechelen, maar kon toch de drie punten binnenhalen. Lokeren-Temse startte nochtans sterk en kwam halverwege de eerste helft op voorsprong via Ntamack.

Renson maakte even later de gelijkmaker voor Patro. Die treffer was een mentale tik voor de bezoekers, die voor rust nog twee keer het deksel op de neus kregen.

Toen Dianganga het veld moest verlaten na een zware tackle en Simba rood kreeg, moest de thuisploeg verder met tien man. Patro scoorde in de slotfase nog een vierde keer op de counter.

Coach Hans Cornelis was teleurgesteld na de nederlaag: “Ons eerste halfuur was goed. Als die bal van Van Moerzeke erin ging, hadden we een ander verhaal gekregen. Helaas was dat niet het geval, en mentaal is dit een tik. Niemand wil met een zware nederlaag starten na de winterstop.”

Patro Eisden verstevigt met deze overwinning zijn vierde plaats in de Challenger Pro League. De Limburgers hebben nu 30 punten, zes meer dan achtervolger Beveren. Lokeren-Temse blijft op een elfde plaats staan met 15 punten.

👶 | Tarek Loutfi (16) scoort bij zijn eerste basisplaats als prof. 🤩👏 #PATLOK pic.twitter.com/MDtgay5VRf — DAZN België (@DAZN_BENL) January 17, 2025