Cercle-kapitein Van der Bruggen is ondanks winst absoluut niet tevreden: "Dat is niet wat we willen zien"

Cercle Brugge speelde de voorbije seizoenen soms spectaculair voetbal. Onder de nieuwe coach, Ferdinand Feldhofer, is dat blijkbaar verleden tijd. Er moet gewonnen worden en zo snel mogelijk afscheiding maken met de degradatieplaatsen. Tegen Dender werd dat al snel duidelijk.

De winst was er, maar de manier waarop was niet meteen om over naar huis te schrijven. Hannes Van der Bruggen was het daar alvast mee eens. "Kijk, we zouden eens een wedstrijd moeten kunnen afmaken zonder met de billen dicht te spelen", aldus de ingevallen middenvelder.

"Het was frustrerend, want er lagen ruimtes en die waren ook duidelijk te zien. We trainen zoveel op counters en op training lukt dat ook goed, maar op wedstrijd kunnen we dat niet brengen. Dat is niet wat we willen zien en dat moet beter."

Hoofdschuddend ging hij verder. "Of het met druk te maken heeft? Niet echt denk ik. Zoals ik eerder zei: het is vooral niet uitvoeren wat er getraind werd."

Van der Bruggen schudde aan de boom, want Cercle is nog niet uit de gevarenzone. "Nee, we kijken nog altijd naar onder, want de verschillen zijn klein en het kan snel veranderen. We moeten blijven knokken voor elk punt. Daarom is die zege vandaag zo belangrijk."

Na zijn rugblessure moest hij wel op de bank beginnen. "Dat is iets nieuw voor mij, die problemen aan de rug. Maar het gaat beter en ik voelde er op training amper nog iets van."