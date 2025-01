Filosofische Guardiola nam beslissing: "Ik zou het mezelf nooit kunnen vergeven"

Pep Guardiola heeft nooit overwogen om op te stappen bij Manchester City, ondanks een moeilijke periode waarin zijn team zeven wedstrijden op rij niet wist te winnen.

"Lijden is ook onderdeel van het leven, dat waarderen we niet genoeg. Mensen denken dat we altijd maar blij moeten zijn, maar dat is een misvatting. Het leven zit vol ups en downs", zei de Spaanse coach in een interview met Sky Sports.

De recente moeilijke periode voor City, waarin slechts één zege werd geboekt in dertien wedstrijden, werd gevolgd door een reeks van vijf ongeslagen duels. Guardiola benadrukt dat moeilijke fasen ook bij het leven horen en dat succes vaak wordt overschat. "We overschatten succes in het leven", verklaarde hij.

Guardiola gaf ook aan dat hij zware uitdagingen niet uit de weg wil gaan. "Ik zou het mezelf niet kunnen vergeven als ik nu had gezegd dat ik zou vertrekken. Dat betekent niet dat ik het om zal draaien, maar ik zal er geen seconde spijt van hebben dat ik het in ieder geval heb geprobeerd."

De coach ziet ook de vastberadenheid bij zijn spelers om de situatie om te draaien. "Ik zie hoe hard ze werken en hoe ze lijden. Lijden is ook onderdeel van het leven, het is niet perfect", aldus Guardiola.

Voor Guardiola, die al meer dan 500 wedstrijden coachte bij City, waren de meeste daarvan een "droom die uitkomt, een paradijs". Hij blijft optimistisch over de toekomst, ondanks de recente tegenslagen.