Wat een ongelooflijke onthulling! 'Domenico Tedesco liet bondstop verweesd achter toen hij aankondigde om na Courtois ook deze absolute sterkhouder van Rode Duivels uit basis te duwen'

Domenico Tedesco is niet langer de bondscoach van de Rode Duivels. En we kunnen stellen: hij heeft zich in de eigen voet geschoten. Ondertussen komt er nog een onthutsend detail naar boven.

Wat we bedoelen met het feit dat Domenico Tedesco zichzelf in de eigen voet heeft geschoten? Héél simpel: de filosofie van de Rode Duivels was nergens.

In de eerste wedstrijd onder Tedesco was België flitsend. Meer zelfs: de wedstrijd in Duitsland was wellicht één van de beste wedstrijden die we de Rode Duivels ooit zagen spelen. Vervolgens ging het in dalende lijn. Met angsthazenvoetbal op het EK als absoluut dieptepunt.

Ook in de heisa rond Thibaut Courtois heeft Tedesco zich verslikt. De voormalige selectieheer geloofde oprecht dat hij de beste doelman ter wereld opzij kon schuiven. Dan kon hij ook, maar het heeft er mee voor gezorgd dat zijn kop uiteindelijk moest rollen.

Maar dat is niet alles. Het Laatste Nieuws weet dat Tedesco intern aangaf dat hij zonder Romelu Lukaku wou gaan spelen. Of liever: hij wou de Nations League-campagne gebruiken om andere spitsen te proberen.

Geen vuile meters?

Tedesco wou meer pressingvoetbal, terwijl Lukaku niet de spits is die graag veel vuile meters maakt. Big Rom wil fris zijn in de zestien om te scoren. Maar dat was niet geheel naar de zin van de voormalige bondscoach.

Tedesco heeft zijn eigen graf gegraven. Door zijn eigen (?) filosofie om te gooien én door de sterspelers tegen zichzelf in het harnas te jagen. En laat ons hopen dat de volgende bondscoach wel wil spelen voor de Nations League. Het is en blijft een prijs…