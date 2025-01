Dit is de werkwijze en agenda die Vincent Mannaert komende week wil én zal volgen en... er zijn nog zes en géén vijf kandidaten om de nieuwe Belgische bondscoach te worden

Wie wordt de nieuwe bondscoach van België. Vincent Mannaert hoopt deze maand nog een presentatie te doen. Zo zien de komende dagen er alvast uit.

Vincent Mannaert praat momenteel met concrete kandidaten. We weten dat er nog vijf - of zijn er het er toch zes? - coaches op de lijst van de sportief directeur staan.

Hun namen? Julen Lopetegui, Thierry Henry en Rudi Garcia staan er al zeker op. Ook Kasper Hjulmand en Marc van Bommel zijn kandidaten.

Waarom we over zes kandidaten schrijven? Wij geloven dat ook Hein Vanhaezebrouck nog ergens in het achterhoofd van Mannaert zit. Al maakt de persoonlijke relatie tussen beide heren een samenwerking niet gemakkelijk.

Ook de komende dagen ligt er werk op de plank. Mannaert wil toch een shortlist van drie namen komen. Met die drie kandidaten wordt vervolgens in de diepte gesproken en gewerkt.

Wie wordt de nieuwe bondscoach van België?

De Belgische voetbalbond wil in januari de nieuwe bondscoach voorstellen. En dat is broodnodig. Het heerschap in kwestie dient de Rode Duivels in maart nog in Nations League A te houden.