Mathew Ryan (ex-Club Brugge en KRC Genk) heeft nieuw avontuur beet en komt daar Belgische coach tegen

Mathew Ryan verlaat AS Roma na een half seizoen en trekt naar RC Lens. Daar komt hij Will Still tegen.

Mathew Ryan was tijdens zijn carrière al in veel verschillende landen actief. Nu kan hij er nog eentje extra afvinken: de doelman trekt naar het Franse RC Lens.

Daar komt hij Will Still tegen, die er momenteel coach is. Lens maakte zijn komst op dinsdag officieel bekend.

Dat wil dus zeggen dat hij AS Roma na een half jaar al verlaat. Hij slaagde er niet in om de concurrentiestrijd te winnen van Mile Svilar.

Zo speelde hij slechts één wedstrijd voor Roma, tegen Sampdoria in de Beker. Ryan heeft nog een verleden in België, want in 2013 werd Club Brugge zijn eerste Europese ervaring.

Hij werd nadien aan Valencia verkocht voor 7 miljoen euro, en kwam nog even terug naar België om een half seizoen op huurbasis bij KRC Genk te spelen. Op zijn 32ste kiest hij voor het eerst voor een Franse club.