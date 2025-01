Anderlecht krijgt verrassend nieuws in racismezaak tegen Slavia Praag

De UEFA heeft een uitspraak gedaan over voorvallen die gebeurden tijdens de wedstrijd tussen Slavia Praag en RSC Anderlecht.

RSC Anderlecht won op 12 december met 1-2 van Slavia Praag. Een mogelijk geval van racisme tegen de ondertussen vertrokken Mathias Zanka Jorgensen overheerste achteraf echter de gesprekken.

Zanka beschuldigde spits Thomas Chory van Slavia Praag van racistische beledigingen aan zijn adres. Die zouden zeer grof geweest zijn.

RSC Anderlecht diende klacht in en de UEFA stelde een onderzoek in. Het dossier is nu afgesloten, zo laat UEFA weten, zonder verder gevolg. Slavia en de speler ontkenden alles en uiteindelijk was het woord tegen woord.

De Europese voetbalbond heeft Slavia Praag echter wel een boete van 15.000 euro opgelegd omdat er vanuit de tribune ‘UEFA Maffia’ werd geroepen.

Daarnaast kreeg de club ook nog eens 24.000 euro boete omdat een publieke doorgang in het stadion geblokkeerd werd en 10.375 euro omdat fans voorwerpen op het veld gooiden.