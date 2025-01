Van amateur naar prof: jonge middenvelder verrast alles en iedereen met droomdebuut

Bo De Kerf kende een droomstart bij Lierse. Slechts tien dagen na zijn eerste training mocht de 21-jarige middenvelder meteen starten in de basiself. Voor De Kerf, die overkwam van Ninove, ging hiermee een lang gekoesterde wens in vervulling.

In december kreeg De Kerf plots een telefoontje van Lierse met een profcontract. “Dat zag ik niet aankomen", zegt hij in de Gazet van Antwerpen.

“Ik speelde goed bij Ninove en we stonden bovenin de hoogste amateurreeks. Toen Lierse belde, hoefde ik niet na te denken. Bij deze club krijgen jonge Belgische spelers kansen. Dat was een kans die ik niet wilde laten schieten.”

Afgelopen weekend stond De Kerf meteen in de basis bij Lierse. “Ik was wel nerveus, maar zodra ik begon te spelen, verdween dat. Ik startte op een nieuwe positie, maar uiteindelijk belandde ik centraal op het middenveld. Daar voel ik me meer op mijn gemak. Het resultaat was teleurstellend, maar ik kijk toch tevreden terug op mijn debuut.”

De overstap naar het profvoetbal gaat vlot voor de middenvelder. “De warme ontvangst en de aanpak van trainer Jay Shoffner maken het makkelijker", legt De Kerf uit.

Vanavond speelt Lierse tegen Lokeren, waar Radja Nainggolan nu speelt. “Een mooie aanwinst voor Lokeren en de competitie", vindt De Kerf. “Maar wij moeten vooral naar onszelf kijken. Onze tweede helft tegen Club NXT liet zien dat we goed kunnen spelen. Daar moeten we verder op bouwen.”