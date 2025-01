🎥 Salah dartelt, Trossard wint en heel moeilijke namiddag voor Matz Sels

In de Premier League stonden in de namiddag vijf pittige duels op het programma. Dat leverde een aantal boeiende resultaten op, waarbij Liverpool en Arsenal goede zaken deden met oog op de topplaatsen in de competitie. Voor Matz Sels was het een minder leuke dag.

Liverpool maakte gehakt van Ipswich Town. Bij de rust was het al 3-0 voor de leider in de competitie. Szoboszlai maakte er na tien minuten al 1-0 van, dankzij een subtiele tik van Salah werd het al even snel 2-0. Gakpo wist vlak voor rust de tweede helft overbodig te maken. Daarin scoorde de Nederlander zelfs nog zijn tweede van de avond. Voor de bezoekers zat er niet meer in dan een eerredder via Greaves. Moeilijke avond voor Sels Ook Arsenal wist te winnen en blijft zo op zes punten van de leider, dat wel nog een wedstrijd in te halen heeft. Calafiori zorgde een kwartier voor tijd met het winnende doelpunt voor een belangrijke zege. 🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 GOAL | Bournemouth 4-0 Nottingham Forest | Dango Ouattara



DANGO OUATTARA HAS COMPLETED THE HAT-TRICK !!!!!!!!!!pic.twitter.com/SEoPwdDDyS — Tekkers Foot (@tekkersfoot) January 25, 2025 Nottingham Forest van zijn kant verloor drie dure punten. Het werd een pijnlijke namiddag voor Matz Sels, die zich liefst vijf keer moest omdraaien. Dango Ouattara zorgde voor een hattrick, Justin Kluivert had daarvoor al voor de 1-0 gezorgd en ook Semenyo wist Sels te passeren. In de stand moet Nottingham zo voorlopig Arsenal laten gaan en vrede nemen met de derde plaats in het klassement. Ook Everton en Newcastle United pakten een belangrijke driepunter. Premier League 25/01/2025 16:00 Brighton - Everton 0-1 25/01/2025 16:00 Liverpool FC - Ipswich Town 4-1 25/01/2025 16:00 Southampton - Newcastle United 1-3 25/01/2025 16:00 Wolverhampton - Arsenal 0-1 25/01/2025 16:00 Bournemouth - Nottingham Forest 5-0 25/01/2025 18:30 Manchester City - Chelsea 0-1 Nations League A