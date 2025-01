Heeft Anderlecht opnieuw beet? 'JPL-club doet miljoenenbod op stevige verdediger'

Anderlecht is op zoek naar versterking in alle linies. Olivier Renard onderzoekt overal in de wereld interessante pistes, samen met de scouting. Een target van vorige maand zou wel eens een stap dichter bij de Jupiler Pro League kunnen staan.

Anderlecht heeft vorige maand al zijn interesse laten blijken in de 22-jarige Brayan Medina, speler van CD América de Cali. Hij heeft er alvast een uniek profiel voor. De Colombiaan lijkt een serieuze beer te zijn.

Linksvoetige centrale verdediger

Hij is 1m95 groot en gezien zijn leeftijd uiteraard interessant voor een club als Anderlecht. Het is een speler waar ze nog een meerwaarde op kunnen creëren. Gezien zijn waarde slechts op 700.000 euro geschat wordt op Transfermarkt, lijkt er meer mogelijk.

Wat nog interessanter is: hij is linksvoetig. Daar is Anderlecht natuurlijk naar op zoek, want momenteel spelen ze met twee rechtsvoetigen centraal in de verdediging gezien Jan Vertonghen nog altijd niet terug is.

Kaper op de kust?

Een extra optie daar is zeker geen overbodige luxe. En ook al werden ondertussen al andere transfers in huis gehaald, toch zou Medina nog steeds een optie kunnen zijn.

AS laat nu weten dat er een Belgische club een ernstig bod zou hebben gedaan. Ze kunnen wel niet bevestigen dat het over Anderlecht gaat. Mogelijk de komende dagen of weken meer nieuws.