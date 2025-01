Vincent Kompany krijgt wel héél duidelijk nieuws van zijn sportief directeur over de wintermercato

Wat gaat de wintermercato brengen voor Bayern München en Vincent Kompany? Dat is een altijd interessante vraag, zeker gezien er na Nieuwjaar nog een aantal belangrijke doelen moeten worden afgevinkt - ook in Europa bijvoorbeeld.

De voorbije weken was er vooral veel te doen over een mogelijke uitgaande transfer. Real Madrid aast al een tijdje op Alphonso Davies. De Spaanse grootmacht wil de flankverdediger komende zomer transfervrij naar Madrid halen. Wat later had ook Arsenal zich gemengd in de debatten.

Geen transfers?

De flirt tussen Real Madrid en Alphonso Davies was maandenlang gaande. Meer zelfs: volgens sommige bronnen hadden beide partijen al een mondeling akkoord en zou Davies komende zomer een transfervrije overstap naar het Estadio Santiago Bernabeu maken.

Deze week lekte echter uit dat Davies wél zou blijven bij Bayern München en dat er zou gepraat worden over een contractverlenging. Op dat gebied dus niet meteen zorgen voor Vince The Prince.

"Niets voorzien"

En aan inkomende zijde? Krijgen we binnenkort een paar versterkingen extra voor Kompany? Neen, ook daar zou het wel eens heel erg stil kunnen gaan blijven.

Sportief directeur Christoph Freund heeft in de Duitse media een duidelijk statement gelanceerd: "Er is niets voorzien op dit moment", klonk het. Geen inkomende transfers dus deze wintermercato voor Bayern? Wait and see ...