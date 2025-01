Amai! Manchester United-coach Amorim keihard voor vedette: "Ik zet nog liever mijn 63-jarige keeperstrainer op de bank dan hem"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Rúben Amorim, de manager van Manchester United, heeft na de 0-1 overwinning tegen Fulham opnieuw zijn standpunt over Marcus Rashford duidelijk gemaakt.

Rashford, die al sinds 7 december geen minuten meer maakte in de Premier League, blijft buiten de selectie vanwege zijn houding op de training. Amorim benadrukte dat zijn verwachtingen van spelers zowel op als buiten het veld belangrijk zijn. "Elke dag telt", verklaarde de Portugese coach.

Tijdens de persconferentie lichtte Amorim zijn beslissing verder toe. Hij gaf aan dat Rashford niet voldoet aan de eisen die hij stelt. "Het gaat om wat ik van een voetballer verwacht", legde Amorim uit. Ondanks het feit dat United snelheid en power miste in het aanvalsspel tegen Fulham, gaf Amorim geen ruimte voor concessies: "Als je alles geeft en de juiste dingen doet, kunnen we elke speler gebruiken."

De manager uitte zijn frustratie over Rashford en diens gebrek aan verbetering. "Als daar geen verandering in komt, ga ik ook niets veranderen", zei hij. Amorim benadrukte dat dezelfde regels voor iedereen gelden en dat inzet en discipline onmisbaar zijn voor een plek in zijn elftal.

Amorim ging zelfs zover om een opmerkelijke vergelijking te maken. Hij zei liever de 63-jarige keeperstrainer Jorge Vital als reserve te gebruiken dan Rashford, zolang de aanvaller niet zijn volledige inzet toont. "Ik stel nog eerder Vital op dan een speler die niet elke dag alles geeft", aldus Amorim.

De duidelijke boodschap van Amorim laat zien dat hij onvermurwbaar is in zijn principes. Rashford lijkt voorlopig niet op een terugkeer in het elftal te hoeven rekenen, tenzij zijn houding verandert.