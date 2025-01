Voormalige bestuurder van Engelse traditieclubs dropt bommetje en kent nieuwe bestemming van Salah: "De aanbieding is gigantisch en niet alleen op financieel vlak"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De toekomst van Mo Salah blijft een soap met diverse seizoenen. In Engeland is men er ondertussen van overtuigd dat hij de Egyptenaar naar het Midden-Oosten zal trekken. "Het bod is simpelweg gigantisch."

Liverpool FC doet er alles aan om het contract van Mo Salah te verlengen, maar die pogingen draaiden de voorbije maanden op niets uit. PSG en FC Barcelona informeerden, maar de Egyptenaar laat niet in de kaarten kijken. Ondertussen is ook Al Hilal SFC opnieuw in de markt voor Salah. De Saoedische topclub flirt al jarenlang met de Egyptenaar. En dat is niet alles: de aanvaller gaf zelf al meermaals te kennen dat hij ooit in het Midden-Oosten wil voetballen. "Ik weet uit goede bron dat Salah op het punt staat om bij Al Hilal te tekenen", dropt Keith Wyness een bommetje in de Engelse media. "Ik weet dat Al Hilal hem een gigantisch aanbod heeft gedaan." De voormalige bestuurder van onder meer Aston Villa en Everton FC heeft het niet alleen over de zakken vol geld die Salah er kan verdienen. "Het gaat om veel meer dan dat." Waar ligt de toekomst van Mo Salah? "Uiteraard zal Salah op financieel vlak een enorme zaak doen in Saoedi-Arabië", besluit Wyness. "Maar het gaat ook om de status die hij er zou krijgen. Salah zou er als moslim een pak groter zijn dan pakweg Cristiano Ronaldo."