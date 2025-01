Club Brugge, Anderlecht, Antwerp? "Wie kan dat in België? Alleen Genk"

KRC Genk won afgelopen weekend op bezoek bij Westerlo. De competitieleider had enorm overwicht, ondanks de vele vervangingen in het elftal.

Thorsten Fink roteerde tegen Westerlo enorm goed door, zo stelde ook analist Jacky Mathijssen in Het Belang van Limburg vast na het duel van KRC Genk.

“Welk team in België kan zes andere spelers laten starten in vergelijking met de vorige wedstrijd, zonder dat het niveau aangetast wordt? Alleen Genk”, klinkt het.

Qua invulling en automatismen vielen de vele wissels zelfs niet op volgens Mathijssen. “Heynen, El Ouahdi, Smets en Steuckers dragen - ik zal niet zeggen het geraamte -, maar wel de filosofie uit van Fink.”

Elke positie is bij de Limburgers dubbel bezet, zonder dat de ploeg aan kwaliteit verliest. “Niet evident. Dat wil zeggen dat er veel kwaliteit is, anders kan je dat niet maken. Er is een balans die intact blijft.”

Dat Genk op die manier op kop blijft, wijst dat alles goed ziet. Ook in de hoofdjes van de spelers. “Dat men in Genk extra vertrouwen tankt door de marge, geloof ik niet. Om de reden dat die vertrouwenspot al overvol zit. En zo lang dat niet overhelt naar nonchalance, is daar niets mis mee.”