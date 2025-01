Dit is het plan van Anderlecht met Cedric Hatenboer, het 19-jarige Nederlandse toptalent waar ineens iedereen achter zat

Zonder nog hindernissen op het parcours wordt Cedric Hatenboer vandaag voorgesteld als zesde winteraanwinst van Anderlecht. Olivier Renard werkt toekomstgericht met de komst van de Nederlandse verdedigende middenvelder.

De jonge talentvolle controleur sluit pas in juni aan bij paars-wit. Hij blijft tot het einde van het seizoen bij Excelsior Rotterdam, dat hem nodig heeft in de strijd om promotie naar de Eredivisie. De Nederlandse club staat momenteel tweede in de tweede divisie, en Hatenboer is er de voorbije maanden uitgegroeid tot een van de beste spelers.

De transfer past in het langetermijnplan van Olivier Renard, die eerder ook al Kanaté en Sternal aantrok voor de RSCA Futures. In de toekomst moet Hatenboer het evenwicht helpen vinden op het Anderlecht-middenveld, waar ervaren spelers als Rits en Dendoncker (gehuurd van Aston Villa) nog niet volledig wist te overtuigen. Hatenboer krijgt eerst nog zes maanden om zich verder te ontwikkelen in Nederland.

Volgens Nederlandse analisten is Hatenboer een groot talent en wordt hij vergeleken met PSV-middenvelder Jerdy Schouten. Hij staat bekend als een spelverdeler die vanuit de verdediging opbouwt en een sleutelrol speelt in een dominante ploeg. Toch bestaan er twijfels of hij al klaar is voor het hoogste niveau, aangezien hij pas zes maanden basisspeler is. Feyenoord en PSV overwogen een bod, maar vonden de financiële gok te groot.

Hatenboer speelde in de jeugd bij Ajax, maar zijn ontwikkeling werd afgeremd door een bacteriële infectie en fysieke kwetsbaarheid. Experts zien het als een verstandige keuze om hem nog een half seizoen bij Excelsior te laten rijpen voor hij de stap naar Anderlecht zet. Dat geeft hem tijd om sterker te worden en zich verder te bewijzen op een hoger niveau.

Paars-wit haalde Hatenboer voor een bedrag van net geen 2,5 miljoen euro, exclusief bonussen, en gaf Excelsior een doorverkooppercentage. Voor Anderlecht is Hatenboer al de zesde winteraanwinst, na Huerta, Adryelson, Hey, Sternal en Kanaté.