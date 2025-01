Nicolas Raskin (ex-Standard) scoort uitgerekend tegen Belgische club zijn eerste van het seizoen en laat zich uit over zijn Schotse ervaringen

Rangers-middenvelder Nicolas Raskin heeft gewacht tot hij tegen een Belgisch team speelde om zijn eerste doelpunt van het seizoen te scoren. De 23-jarige speler sprak na de wedstrijd tegen Union SG.

Op donderdag verloor Union Saint-Gilloise met 2-1 van Rangers in hun laatste Europa League-wedstrijd van de League Phase. Nicolas Raskin speelde de hele match.

Voor de eerste keer dit seizoen scoorde de voormalige Standard-speler. Hij had het gevoeld: "Ik was dichtbij in de laatste wedstrijden en ik voelde dat het vandaag voor mij ging zijn. De bal van James Tavernier was geweldig bij de tweede paal en ik ben dus erg blij", zei hij volgens RTBF.

Een kopbaldoelpunt voor de 1m78 lange Luikenaar: "Scoor ik vaak met het hoofd? Ik heb erover gesproken met de staf. Ik had gezegd dat, aangezien ik niet erg groot ben, ze me vaak zouden vergeten. Ik ben niet zo slecht met het hoofd, dus dat heeft vandaag goed uitgepakt"

De tegendoelpunt van Union deed de Schotten een beetje twijfelen: "Union drong aan in de tweede helft. Het doelpunt gaf hen hoop, dus we moesten absoluut goed bij elkaar blijven."

"Ik geniet ten volle van deze Schotse ervaring", benadrukt Raskin. "Ja, ik denk dat wanneer je vandaag het stadion ziet, de sfeer die er was, het prachtig is om te spelen. Ik heb vaak gehoord dat onze competitie of ons team niet de beste was, maar ik denk dat we het vrij goed doen in de Europa League. We zitten toch bij de beste 8, dus dat is uiteindelijk niet slecht", besluit hij.