West Ham bood héél véél miljoenen voor Belg van Juventus, maar: 'Deze transfersom is nodig om Mbangula weg te halen uit Turijn'

Samuel Mbangula staat in de belangstelling van West Ham United. De Engelsen wilden onze landgenoot afgelopen winter al naar Londen halen. Juventus FC werkt echter niét mee.

Samuel Mbangula brak dit seizoen helemaal door bij Juventus FC. De 21-jarige Brusselaar is dan wel geen basisspeler, maar De Oude Dame gelooft dat hij in de toekomst één van de sterkhouders kan worden.

Een vertrek is dan ook niet aan de orde. West Ham United bood tijdens de afgelopen wintermercato tien miljoen euro om de Brusselaar naar Londen te halen. Ter vergelijking: Transfermarkt schat de marktwaarde van Mbangula op acht miljoen euro.

Het antwoord van Juventus was héél duidelijk. De Italiaanse topclub gaf duidelijk aan dat ze dertig miljoen euro willen zien verschijnen vooraleer er nog maar over een transfer kan gesproken worden. Dat schrijven de Italiaanse kranten.

In het Nederlands: Juventus ziet Mbangula liever niet vertrekken. De flankaanvaller heeft bovendien nog een contract tot medio 2028. Er is dus tijd genoeg om helemaal door te breken in Turijn.

Hoe staat Samuel Mbangula tegenover een transfer?

Zelf aast onze landgenoot ook niet op een transfer. Hij liet al meermaals optekenen dat hij momenteel al verder staat dan hij enkele maanden geleden had durven hopen. Al is het wél zijn bedoeling om die volgende stap - een basisspeler worden - te zetten.