Lang willen ze er niet mee wachten: deze Engelse voetballegende moet de opvolger worden van Philippe Clement bij Glasgow Rangers

Philippe Clément zou na zijn ontslag vervangen kunnen worden door Steven Gerrard bij Rangers. Het Engelse voetbalicoon zou in pole-positie liggen om over te nemen.

Afgelopen zondag werd Philippe Clément ontslagen als coach van de Rangers na de nieuwe nederlaag van de club uit Glasgow tegen St. Mirren, de zesde in het kampioenschap (0-2). Het was de druppel die de emmer deed overlopen.

De voormalige coach van Club Brugge en AS Monaco slaagde er ondanks een indrukwekkende comeback vorig seizoen niet in om echt mee te strijden met Celtic, aangezien Rangers nu al 13 punten achter de grote rivaal staat in het klassement.

Clement zou al snel vervangen kunnen worden door een legende van het Engelse voetbal, die zijn eerste successen kende sinds zijn omscholing in de Schotse hoofdstad.

Volgens Daily Record en verschillende andere Britse media, zou de favoriet om Clement op te volgen niemand minder dan Steven Gerrard zijn. Hij stond al 192 keer langs de lijn als coacg van de Schotse club tussen 2018 en eind 2021.

De 44-jarige Engelsman had nadien niet bepaald succesvolle periodes bij Aston Villa en Al-Ettifaq, maar hij zou zijn trainerscarrière nieuw leven kunnen inblazen door terug te keren naar de bank waar hij zijn eerste grote succes behaalde als trainer.