RAAL La Louvière moet het zonder topschutter doen na zware schorsing wegens elleboogstoot

Een harde klap die op een slecht moment komt voor RAAL La Louvière. In de eindsprint is de topscorer Mouhamed Belkheir geschorst en zal hij minstens de komende drie wedstrijden missen.

RAAL La Louvière heeft het moeilijker sinds het einde van het kalenderjaar. Hoewel ze aan het begin van het seizoen sterk waren, hebben de Wolven nu 11 punten uit 24. Ze verloren in deze periode maar één keer, tegen Club NXT. Ondanks deze goede prestaties is de achteruitgang in de rangschikking merkbaar, en momenteel staan ze op de derde plaats in de Challenger Pro League, achter Zulte-Waregem en RWDM.

De situatie zou echter kunnen veranderen. De algemene vergadering van de Pro League, die deze donderdag plaatsvindt, kan een hervorming goedkeuren die invloed heeft op de strijd om promotie. Als de competitie wordt uitgebreid naar 18 teams in de Jupiler Pro League, zullen de eerste twee teams van 1B direct promoveren, terwijl de derde een barragewedstrijd speelt tegen de laatste van 1A.

La Louvière is dichter dan ooit bij een terugkeer naar de hoogste klasse, maar vorige week gaven ze in de laatste minuut een gelijkmaker weg tegen Patro, de nummer vier op de ranglijst. Dit gelijkspel kostte hen niet alleen twee punten, maar ook hun topscorer, Mouhamed Belkheir.

Aanvaller valt uit

De 26-jarige Algerijnse aanvaller, die al 12 doelpunten maakte en de tweede beste doelpuntenmaker van de competitie is achter Jelle Vossen, werd uitgesloten voor een elleboogstoot op Reno Wilmots. Belkheir kreeg een schorsing van vijf wedstrijden, waarvan drie voorwaardelijk en twee effectief.

Het federale parket had aanvankelijk zes wedstrijden geschorst, waarvan vier effectief, maar deze werd door RAAL afgewezen. Belkheir mist nu de komende wedstrijden tegen Eupen, RFC Liège en Lierse, en keert pas op 29 maart terug voor de match tegen Jong Genk.