"Dat zal ik niet doen": Christian Eriksen komt met totaal onverwacht nieuws over zijn toekomst

Christian Eriksen zit met een aflopend contract bij Manchester United. De verwachte move zal er echter niet komen.

Zoals de kaarten er nu voor liggen zal Christian Eriksen na dit seizoen Manchester United verlaten. Dat vertelde de 33-jarige Deen zelf op een persconferentie van de nationale ploeg.

Een vertrek voor de ex-speler van onder andere Ajax, Inter Milaan en Tottenham is volgens hemzelf “heel waarschijnlijk” te noemen.

“Ik ben klaar om op zoek te gaan naar iets nieuws”, klonk het. Hij verduidelijkte dat er geen voorstel tot contractverlenging was. “Mijn intentie is niet om in Engeland te blijven”, klonk het nog.

Maar de meest verwachte move komt er niet. Eriksen voegde er meteen aan toe dat hij een terugkeer naar Denemarken uitsluit.

Eriksen was op 12 juni 2021 wereldnieuws, toen hij een hartstilstand kreeg op het EK, tijdens een wedstrijd tussen Denemarken en Finland. Acht maanden bleef hij aan de kant.

Op 26 februari 2022 speelde hij opnieuw, voor Brentford. In de zomer van 2022 trok hij naar Manchester United.