"Allerlaatste kans": Rudi Garcia legt heel veel druk op enkele Rode Duivels

Rudi Garcia heeft zijn start bij de Rode Duivels niet gemist. Toch is er niet veel tijd meer voor enkele spelers.

Rudi Garcia hield tijdens zijn eerste interlandbreak de Rode Duivels in de A-poule van de Nations League. Meteen een goede beurt voor de nieuwe bondscoach.

Nu gaat de focus volledig op het WK van 2026. Garcia was zondag te gast bij Canal+ en sprak er over zijn ambities met deze ploeg.

Voor zijn drie belangrijkste spelers wordt het een soort van laatste kans. “Ik heb altijd gedacht dat België een EK of WK had moeten winnen. Maar dat hebben ze niet gedaan”, vertelt de Fransman.

“Er zijn nog steeds spelers uit die periode in het elftal (Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois). Ze zijn allemaal rond de 32 jaar oud, behalve Thibaut, want keepers kunnen lang spelen, dus het is veilig om aan te nemen dat 2026 hun laatste kans zal zijn om te schitteren.”

Enkel het WK halen is niet voldoende voor deze nationale ploeg. “We moeten ons al kwalificeren. Maar als we daar zijn, zal het hun laatste kans zijn om te schitteren en te laten zien wat ze kunnen”, besluit hij.