Berchem Sport reageert voor het eerst op ontslag trainer: opvolger mogelijk al bekend

Maandagavond viel er onverwacht nieuws binnen bij Berchem Sport. Trainer Pieter De Bot werd namelijk met onmiddellijke ingang ontslagen.

Afgelopen woensdag haalde Berchem nog een ticket voor de Final Four van de Europese Fenix Trophy. Zaterdag verzekerde de Antwerpse club zich bovendien van het behoud in tweede afdeling VV B.

De beslissing komt onverwacht, en dat beseft het bestuur in De Gazet van Antwerpen ook. “We beseffen dat het hard binnenkomt bij de supporters én onze coach. Want allereerst: hij heeft echt heel wat goede dingen verwezenlijkt: het behoud, de Europese campagne, … Maar de mayonaise pakte niet meer, het was allemaal niet zo sprankelend.”

Beslissing lag al langer op tafel

Toch had de Antwerpse club al beslist om niet met De Bot verder te gaan. "Na het 0-2-verlies thuis tegen Lille United hadden we een gesprek met de coach. Op vraag van de spelers hebben we toen beslist om met hem door te blijven gaan, tot het behoud zeker was."

"We redden ons, maar het was nog al te veel van hetzelfde. Er was weinig verandering", besluit het bestuur.

Snel na het ontslag kwam de naam van Frank Dirix boven, de huidige coach van Zandhoven. "Hij ligt ook in poleposition om volgend seizoen hoofdcoach te worden. Maar er is nog niks rond, dat hopen we ook deze week nog in orde te krijgen. Tegen Houtvenne én in Italië zullen onze beloftecoaches Tim Van Horick en Kurt Bortels in de dug-out zitten.”