Dit is hoe het Bayern München van Vincent Kompany op zaterdag al kampioen kan spelen

Zal Bayern deze zaterdag kampioen worden? Het is zeker mogelijk, hier zijn de scenario's die in het voordeel van de Beierse ploeg zouden spreken.

Op zaterdag zou het Bayern van Vincent Kompany al kampioen van de Bundesliga kunnen worden. Met nog vier speeldagen te gaan, zouden de ze deze namiddag al hun titel kunnen veiligstellen.

Maar om dit te laten gebeuren, moeten twee voorwaarden worden vervuld. Bayern moet Mainz verslaan en hopen op een gelijkspel of nederlaag van Bayer 04 tegen Augsburg.

Het verhaal zou ook heel mooi kunnen zijn voor de zekere Thomas Müller, die zijn dertiende nationale titel zou kunnen winnen, vooral omdat hij dit zou kunnen doen tijdens zijn 500e wedstrijd in de Bundesliga. Als de Duitser deelneemt aan deze wedstrijd, zal hij officieel deze mijlpaal hebben bereikt.

Een statistiek pleit echter niet in het voordeel van Der Rekordmeister, aangezien een team nog nooit kampioen is geworden tegen Mainz. Dortmund had in 2023 zelfs kampioen kunnen worden tegen de Duitse club door te winnen, maar uiteindelijk was het succes er niet, waardoor de titel naar Bayern ging dat Keulen had verslagen.

De wedstrijd van de spelers van Vincent Kompany en Bayer 04 wordt deze zaterdag op hetzelfde moment gespeeld. Beide wedstrijden zullen om 15.30 uur beginnen.