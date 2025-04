Slaande ruzie op hoogste niveau in Spaans voetbal: La Liga-baas haalt verschroeiend uit naar... Real Madrid

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Spaanse bekerfinale tussen Real Madrid en Barcelona wordt overschaduwd door zware spanningen. Real Madrid plaatste vlak voor de wedstrijd een video waarin het de aangeduide scheidsrechter en VAR openlijk bekritiseerde. De actie leidde tot woedende reacties binnen de Spaanse voetbalwereld.

La Liga-voorzitter Javier Tebas spaarde zijn woorden niet. “Dit is geen voetbal, maar machtsmisbruik", reageerde hij scherp. Volgens Tebas probeert Real-president Florentino Pérez via dreigementen en druk zijn zin door te drijven, niet alleen binnen La Liga, maar ook richting de UEFA en de Spaanse voetbalbond.

“Pérez mag niemand die niet doet wat hij wil", sneerde Tebas. “Hij houdt niet van commentatoren, scheidsrechters of bestuurders die hem niet naar de mond praten. Wat een dunne huid.” Op platform ‘X’ ging Tebas nog verder: “Hij pusht, dreigt en straft. Hij wil geen beter voetbal, hij wil zijn eigen voetbal. En het ergste is: velen laten het toe.”

Ondertussen bevestigde Real Madrid dat het gewoon zal aantreden in de finale tegen Barcelona. In een officieel statement liet de club weten “nooit overwogen te hebben om niet te spelen.” Daarmee probeerde de Koninklijke de opgelopen spanningen deels te temperen, zonder hun kritiek op de scheidsrechters in te trekken.

De aanleiding voor de commotie was een emotionele persconferentie van scheidsrechter Ricardo De Burgos Bengoetxea, die in tranen uitbarstte na vragen over de lasterlijke video van Real. Ook VAR Pablo Gonzalez Fuertes haalde uit naar Real en vroeg om strengere maatregelen tegen zulke aanvallen.

Vanavond wordt de finale alsnog gespeeld, maar de spanningen tussen Real Madrid, de voetbalinstanties en La Liga zijn hoger dan ooit. Tebas maakte duidelijk dat hij dit niet zomaar zal laten passeren: "Wie het voetbal echt wil beschermen, moet deze machtsgreep stoppen."