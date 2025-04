Youri Tielemans bereikt nieuwe opvallende mijlpaal met Aston Villa

Youri Tielemans heeft dit seizoen al 50 keer in de basis gestaan bij Aston Villa. Die regelmaat blijft niet onopgemerkt in de club.

In het huidige voetbal worden spelers die bijna alle wedstrijden van hun teams spelen steeds zeldzamer. Youri Tielemans, die een goed seizoen beleeft bij Aston Villa, heeft deze regelmaat.

De Rode Duivel heeft zijn vijftigste opeenvolgende wedstrijd gespeeld met een basisplaats op het wedstrijdblad. Dit seizoen miste hij slechts twee wedstrijden van de EFL Cup, omdat hij niet in de selectie zat.

In de Premier League nam hij deel aan alle wedstrijden als basisspeler, evenals in de Champions League en de FA Cup. Deze statistiek lijkt misschien onbeduidend, maar toch is het speciaal voor hem en de club, die besloten heeft er een bericht over te plaatsen op hun sociale media.

"Onze dirigent op het middenveld dit seizoen", schrijft het team. De volgende wedstrijd van de Villains zal zaterdagavond om 18:15 uur zijn. Een belangrijke ontmoeting voor Unai Emery en zijn team, aangezien het de halve finale van de FA Cup tegen Crystal Palace betreft. Bij succes zal Aston Villa het tegen Nottingham Forest of Manchester City opnemen in de finale.

Dit seizoen heeft de Rode Duivel vier doelpunten en tien assists op zijn naam staan. Hij heeft in totaal al maar liefst 4310 minuten gespeeld.