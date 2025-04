Knotsgekke ontknoping: Deze twee ploegen spelen de finale van de eindronde in de Challenger Pro League

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het eerste blokje van de Promotion Play-offs is afgewerkt. De finale tussen de ploegen uit de Challenger Pro League is bekend.

Patro Eisden trok met een 3-2-bonus uit de heenwedstrijd richting SK Beveren. Christian Brüls kreeg op het half uur een rode kaart, waardoor het wel heel moeilijk werd voor de thuisploeg.

De rode kaart van Brüls kwam er na een reactie bij een tackle van Pietermaat. Een minuut later scoorde Patro via Kiankaulau. Na de pauze, vlak voor het uur, zorgde Peeters voor de geruststellende 0-2-voorsprong. Patro had zijn schaapjes op het droge, waarna het de wedstrijd gecontroleerd uitspeelde. Lennart Mertens zorgde voor de eerredder (1-2).

RWDM moest dan weer met een 0-2-achterstand uit de wedstrijd van donderdag van wal steken tegen Lokeren-Temse. Biron zette RWDM iets na het half uur op voorsprong vanop de stip na een handsbal in de zestien. Tien minuten na de rust zette Sapata de bordjes op 2-0, waardoor alles te herdoen was. Een kwartier zette Robail RWDM op een 3-0-voorsprong.

Maar Lokeren-Temse gaf niet op. Nainggolan scoorde de 3-1 in de 86ste minuut en twee minuten later stond het 3-2 na een goal van Ntamack.

Lokeren-Temse en Patro Eisden zullen in een dubbel duel uitmaken wie het tegen de tweede uit de Relegation Play-offs van de Jupiler Pro League mag opnemen voor een plekje in 1A.