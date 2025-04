Thibaut Courtois ontroostbaar, Spaanse media wijzen hem ook aan als zondebok, maar niet als hoofdschuldige

FC Barcelona trok uiteindelijk aan het langste eind in een zinderende El Clásico, die vooral herinnerd zal worden door enkele pijnlijke momenten bij Real Madrid. Ondanks een voorsprong in de reguliere speeltijd, gleden de Madrilenen in de slotfase onderuit na een dramatische wending.

Thibaut Courtois speelde daarin een ongelukkige hoofdrol. In de slotminuten van de wedstrijd maakte de Belgische doelman een foute inschatting door zijn doel te verlaten, waardoor Ferran Torres eenvoudig de gelijkmaker kon scoren. De beelden gingen snel rond en Courtois kreeg zware kritiek van Spaanse media en fans. De blunder van Courtois bleek fataal. In de verlengingen toonde Barcelona zich koelbloediger en trok het de bekerwinst naar zich toe. 'Waarom ging Courtois daar uitkomen? Een vergissing die je op dit niveau niet kan maken', klonk het snoeihard bij Spaanse kranten als MARCA. Real Madrid-coach Carlo Ancelotti ontsnapte evenmin aan de kritiek. Volgens velen had hij een groot aandeel in de nederlaag door te kiezen voor een fysiek sterke maar voetballend zwakkere ploeg. 'Ancelotti vertrouwde te veel op spierkracht en te weinig op finesse', werd geanalyseerd. Voor Courtois was de teleurstelling zichtbaar loodzwaar. De doelman bleef na afloop lange tijd verslagen zitten op de bank en moest getroost worden door ploegmaats. Zijn fout woog duidelijk zwaar in een wedstrijd die Madrid zo dichtbij had gebracht. Ook binnen de clubleiding zou de nederlaag diepe sporen nalaten. Naast de pijnlijke rode kaarten van onder meer Rüdiger en Bellingham, groeit de interne druk op Ancelotti. De verloren finale dreigt zo het einde te worden van een turbulent seizoen vol onvoltooide ambities.