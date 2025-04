Voormalige Cercle Brugge-coach Miron Muslic met een "gebroken hart": "Het is een triestige dag voor ons allemaal"

Miron Muslic is met Plymouth Argyle gedegradeerd naar de Engelse derde klasse, ondanks een 1-2 overwinning. De voormalige coach van Cercle Brugge deed wat hij kon.

Op 12 januari verraste Miron Muslic door hoofdcoach te worden bij het Engelse Plymouth Argyle. Hij nam het roer over Wayne Rooney. Muslic begon meteen geweldig.

Zo schakelde hij met zijn ploeg Liverpool uit in de FA Cup, al bleek Manchester City een ronde later toch te sterk (niet onlogisch). In de eigen competitie wisselden de resultaten enorm.

Ondanks een knappe 12 op 15 is het nu zeker dat Plymouth Argyle degradeert uit de Championship. Met nog één wedstrijd te gaan staat de club op de voorlaatste plaats.

"Ik voel me leeg en heb een gebroken hart. Het is een triestige dag voor ons allemaal, maar we keren terug", vertelde Muslic volgens Het Nieuwsblad, na de 1-2 overwinning tegen Preston North End.

Het was de overwinning van Luton Town die hun lot bezegelde. "We wisten vooraf al van de winst van Luton maar de jongens toonden vandaag karakter. We pakten veel punten de afgelopen weken en speelden goed, maar jammer genoeg was het niet genoeg", besluit de voormalige coach van Cercle Brugge.