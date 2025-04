Frenkie de Jong verlengde zijn contract bij Barça nog steeds niét: 'Nederlander kreeg aanbieding die hem steenrijk kan maken en twijfelt over toekomst'

Frenkie de Jong heeft nog steeds geen nieuw contract getekend bij FC Barcelona. Daar is een duidelijk aanwijsbare reden voor. Eentje die de Nederlander héél rijk kan maken.

Het contract van Frenkie de Jong bij FC Barcelona loopt medio 2026 af. De gesprekken over een contractverlenging zijn al eventjes bezig.

Barça en de Jong leken een akkoord te bereiken, maar de onderhandelingen stokten. De reden: héél lucratieve interesse.

Saoedische topclubs doen Frenkie de Jong twijfelen

De Spaanse media weten dat de Jong enkele voorstellen heeft gekregen van Saoedische topclubs. En het moet gezegd: iedereen zou twijfelen.

De 27-jarige middenvelder kan in het Midden-Oosten honderd miljoen euro per jaar verdienen. Over welke Saoedische club(s) het gaat is momenteel niet gekend.

Vervijfvoudiging (!) van salaris

Ter vergelijking: als grootverdiener in La Liga verdient de Jong net geen twintig miljoen euro seizoen. De Nederlander kan zijn loon vervijfvoudigen door voor een transfer te kiezen.