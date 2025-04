Is een véél snellere terugkeer naar Anderlecht plots realistisch? 'Relletje bij Napoli kan ook Lukaku richting uitgang duwen'

Romelu Lukaku wil na het EK van 2026 terugkeren naar RSC Anderlecht. Maar is zo'n terugkeer ook sneller aan de orde? Eén vertrek bij SSC Napoli zou de bal zomaar kunnen doen rollen...

Romelu Lukaku heeft nog een contract tot medio 2027 bij SSC Napoli. We schreven echter eerder al dat Partenopei hem geen strobreed in de weg zou leggen als Big Rom zijn laatste contractjaar wil inruilen voor een terugkeer naar RSC Anderlecht.

Maar hoe zit de vork voor volgend seizoen in de steel? Antonio Conte lijkt namelijk van plan om zijn koffers te pakken. De Italiaanse coach is goed op weg om Napoli de landstitel te schenken, maar is het niet eens met de koers die de Napolitaanse bestuurskamer wil varen.

Is het vertrek van Antonio Conte een trigger?

Volgens de Italiaanse media zorgt zo'n mogelijk vertrek voor wrevel in de kleedkamer. Lukaku is één van de spelers - het is geen geheim dat Lukanu een fervente aanhanger van Conte is - die zelf lijkt aan te sturen op een vertrek als Conte er niet langer is.

En dus moéten we de vraag stellen: is een vervroegde terugkeer naar Anderlecht een optie? In Brussel staat alles en iedereen Big Rom met open armen op te wachten. Maar realistisch lijkt zo'n scenario niet.

Géén realistisch scenario

Vooreerst lijkt Napoli niet geneigd om Lukaku na amper één seizoen te laten vertrekken. En de Rode Duivel wil zich in een Europese topcompetitie voorbereiden op het WK. Dan toch een jaartje in Napels blijven?