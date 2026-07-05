Analisten in België én Nederland duidelijk: "Een schande is het zeker"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Analisten in België én Nederland duidelijk: "Een schande is het zeker"
Foto: © photonews

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Een bommetje. Meer kunnen we het niet noemen wat de FIFA heeft beslist over de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Team USA in Seattle. Folarin Balogun, de topschutter van de Amerikanen op dit WK, is toch speelgerechtigd nadat de FIFA zijn schorsing heeft opgeschort.

Folarin Balogun, de topschutter van de Amerikanen op dit WK, is dan toch speelgerechtigd nadat de FIFA zijn schorsing heeft opgeschort. Balogun kreeg in de vorige wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina een rechtstreekse rode kaart en dus een automatische schorsing van minstens één speeldag.

Daardoor zou hij er normaal gezien niet bij zijn tegen de Rode Duivels. Maar zijn schorsing is inmiddels omgezet in een schorsing met uitstel, tot groot jolijt van Donald Trump en tot afschuw van de supporters van de Rode Duivels en de Belgische voetbalbond.

Schorsing van Balogun wordt opgeheven

Het heilige 'artikel 27' werd ingeroepen om de effectieve schorsing om te zetten in een voorwaardelijke. Ook de analisten hadden daar een en ander over te zeggen. "Hij kijkt naar de bal en komt ongelukkig neer. Het is in het duel en totaal zonder intentie", aldus Wesley Sonck over de zaak bij Sporza Live. "Totaal geen rode kaart."

"Het is niet de bedoeling daar iemand te raken. In de competitie krijg je daar soms rood voor, maar dan ook geen schorsing." Riet Maes pikte meteen in: "Het is wel raar dat de politiek er zich mee moeit. Ik vond het wel een rode kaart en het is jammer dat het hier nu over gaat gaan."

Analisten zeggen veel over de situatie Balogun

Gert Verheyen beseft dat de spelers er niet wakker zullen van liggen of Balogun er bij is of niet. "Het gaat ook maar over Balogun hé, niet over Mbappé. Je kan er vanalles over zeggen, ook al scoorde hij al een paar doelpunten", aldus nog Sonck opnieuw. 

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Ook bij de NOS was er wat te zeggen over de zaak: "Ik heb hem in mijn poule als topschutter, dus ik ben gelukkig", kon er een lachje af bij Youri Mulder. Maar Pierre van Hooijdonk is duidelijk: "Het is zeer zeker een schande, want je krijgt automatisch een schorsing."

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