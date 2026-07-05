Belgische Voetbalbond woedend na beslissing over Balogun: statement van KBVB héél duidelijk

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Seattle
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Belgische Voetbalbond woedend na beslissing over Balogun: statement van KBVB héél duidelijk
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De Belgische voetbalbond (KBVB) heeft scherp gereageerd op de beslissing van FIFA om de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Folarin Balogun op te schorten. Daardoor is de spits toch speelgerechtigd voor de WK-wedstrijd tussen de Verenigde Staten en België op maandag.

In een officieel statement laat de KBVB weten "verbijsterd" te zijn door de beslissing van de wereldvoetbalbond. Volgens FIFA is de beslissing gebaseerd op artikel 27 van de disciplinaire code. Dat artikel bepaalt dat de disciplinaire commissie van FIFA de uitvoering van een eerder opgelegde sanctie kan opschorten.

KBVB begrijpt niets van beslissing

De KBVB wijst er echter op dat artikel 66.4 van diezelfde disciplinaire code duidelijk stelt dat een rode kaart automatisch leidt tot een schorsing voor de eerstvolgende wedstrijd van het betrokken team. "Dat is bovendien ook toegepast bij alle eerdere rode kaarten die tijdens dit WK werden uitgedeeld", klinkt het.

Daar blijft het volgens de Belgische bond niet bij. De KBVB verwijst ook naar artikel 10.5 van het reglement van het FIFA World Cup 2026, waarin expliciet staat dat een speler of staflid dat rechtstreeks of na een tweede gele kaart wordt uitgesloten, automatisch geschorst is voor de volgende wedstrijd van zijn ploeg. Eventuele bijkomende sancties kunnen daar nog bovenop komen.

KBVB gaat actie ondernemen

Volgens de bond werd die automatische schorsing bovendien nog eens uitdrukkelijk bevestigd in circulaire nummer 16 van FIFA, die op 12 mei 2026 naar alle deelnemende voetbalbonden werd verstuurd. Ook tijdens de coördinatievergaderingen voorafgaand aan elke WK-wedstrijd en in de officiële workshoppresentaties van FIFA zou die regel telkens opnieuw zijn benadrukt.

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De KBVB kondigt dan ook aan dat ze alle mogelijke juridische en reglementaire pistes onderzoekt. "Om de rechtmatige belangen van alle deelnemende ploegen te beschermen en de fundamentele principes van fair play te vrijwaren, zowel op dit WK als tijdens toekomstige edities van het toernooi, onderzoeken we alle mogelijke opties", besluit de Belgische voetbalbond.

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