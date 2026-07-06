Haaland en held Nyland sturen Brazilië naar huis: Noorwegen stoot na stunt door naar kwartfinales

Noorwegen heeft voor een van de grootste verrassingen van het WK gezorgd. De Noren schakelden Brazilië met 1-2 uit en mogen zich opmaken voor een plek in de kwartfinales. Erling Haaland kroonde zich met twee doelpunten tot matchwinnaar, terwijl doelman Orjan Nyland een absolute heldenrol speelde.

De wedstrijd begon meteen aan een hoog tempo. Noorwegen zag al vroeg een doelpunt van Sander Berge afgekeurd worden wegens buitenspel, waarna Brazilië de uitgelezen kans kreeg om op voorsprong te komen. Na een strafschopfout van Kristoffer Ajer op Matheus Cunha ging de bal op de stip, maar Bruno Guimarães botste op een uitstekende Nyland.

Wat een match van Nyland

De 35-jarige doelman, die sinds zijn vertrek bij Sevilla zonder club zit, groeide vervolgens uit tot de uitblinker van de avond. Vinicius Junior, Gabriel Martinelli en Bruno Guimarães vonden telkens een indrukwekkende Nyland op hun weg, waardoor Brazilië ondanks de beste kansen niet kon scoren.

Noorwegen had in balbezit geregeld moeite om het Braziliaanse blok uit verband te spelen. Haaland vocht stevige duels uit met Gabriel, terwijl ook Martin Ødegaard zijn momenten had, maar doelman Alisson hield de Brazilianen in de wedstrijd met enkele knappe tussenkomsten.

Na de pauze bleef Brazilië gevaarlijk. De ingevallen Endrick kreeg een reuzenkans, maar besloot naast het doel van Nyland. Ook Rayan en Guimarães stuitten op de Noorse doelman, die misschien wel de wedstrijd van zijn leven speelde.

Halverwege de tweede helft kantelde de partij. Noorwegen begon steeds nadrukkelijker aan te dringen en dat leverde tien minuten voor tijd de openingstreffer op. Andreas Schjelderup schilderde de bal voor doel en Haaland werkte op zijn gekende manier krachtig af.



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Haaland maakt het af

In de slotminuut maakte de Manchester City-spits helemaal een einde aan de Braziliaanse hoop. Hij nam de bal knap aan, legde hem goed en knalde vervolgens onhoudbaar de 0-2 binnen. De late aansluitingstreffer van Neymar vanop de stip kwam te laat om de uitschakeling nog af te wenden.

Voor Brazilië eindigt het WK zo in mineur, opnieuw na een nederlaag tegen een Europese tegenstander in de knock-outfase. Noorwegen mag dankzij een ijzersterke Nyland en een dodelijke Haaland dromen van nog meer, want de kwartfinales lonken.