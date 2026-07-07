Amadou Onana kampt met een zware blessure

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De Rode Duivels wonnen al bij al vlotjes hun achtste finale op het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada van gastland Team USA: 4-1. Alles goed dus? Niet echt, want er is een ferme domper op de feestvreugde met de (zware) blessure voor Amadou Onana.