"Een onrecht wordt altijd wel rechtgezet"

De Verenigde Staten konden maandag rekenen op Folarin Balogun voor hun achtste finale tegen België... maar dat maakte geen verschil. De spits van Monaco haalde zijn niveau niet. Nicolas Raskin geeft het toe: die hele zaak gaf de Rode Duivels een extra portie motivatie.

Rudi Garcia, Thibaut Courtois, Youri Tielemans: allemaal weken ze uit over het dossier-Folarin Balogun. Ze hielden het bij “het veld moest spreken” en dat er niet te veel focus op die zaak mocht liggen. Alleen Nicolas Raskin, zoals we hem kennen, durfde bevestigen wat eigenlijk voor zich spreekt: ja, de Rode Duivels hebben extra motivatie geput uit wat toch een behoorlijk duidelijke onrechtvaardigheid was.

“Natuurlijk heeft dat de groep gemotiveerd. Er is altijd gerechtigheid, op de ene of andere manier, in het leven. En wanneer je dingen probeert te doen die niet... (hij aarzelt). Noem het hoe je wil. Maar uiteindelijk krijg je het altijd terug in je gezicht”, vindt Raskin.

Raskin steunt Amadou Onana voluit

“Vandaag hadden we dat kleine extraatje. De bal viel binnen wanneer het moest. En ja, er zat vanaf het begin van de match wat meer ziel in, door heel die affaire”, verzekert de middenvelder van Rangers. Hij benadrukt ook dat de vroege blessurewissel van Amadou Onana de zaken veranderde.

“Er was ook extra motivatie door Ama”, onthult Nicolas Raskin. “Hij is enorm belangrijk voor de groep, op en naast het veld. Het deed pijn om hem te zien afzien en ons te moeten verlaten. Het is een topkerel. Hij heeft tijdens de rust het woord genomen, ons opnieuw op scherp gezet en we wilden winnen voor hem.”

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Er wordt gevreesd voor een zware blessure bij Amadou Onana, al kan Raskin dat niet bevestigen. “Wat hij ons gezegd heeft, hou ik liever binnen de groep, maar het was een boodschap recht uit het hart. We staan allemaal achter Ama, want hij is een topkerel en een leider in de kleedkamer”, besluit hij.