Vandenbempt ziet plots kansen voor Rode Duivels tegen Spanje

De Rode Duivels hebben het geflikt. Na een demonstratie tegen Team USA (4-1) mogen ze naar Los Angeles en naar de kwartfinales. Daarin wacht Spanje. Plots lijkt de sfeer helemaal te zijn omgeslagen richting het positeve.

De Rode Duivels hadden nog niet veel indruk gemaakt op het WK, maar tegen de Verenigde Staten speelden ze wél een prima wedstrijd. Eentje die doet dromen van meer? In de kwartfinale wacht Spanje, toch een heel ander kaliber.

Meteen tijdens de wedstrijd ging Peter Vandenbempt al lyrisch door over de Rode Duivels bij Sporza Live: "De Rode Duivels hebben met verve en met brio hun referentiewedstrijd gespeeld tegen de Verenigde Staten. Vergeet de eclatante overwinning tegen Nieuw-Zeeland, hier gaat het over."

Rode Duivels speelden referentiematch tegen Verenigde Staten

"Op deze manier gaan de Rode Duivels ineens geloven dat er rare dingen kunnen gebeuren op dit WK. Een kwartfinale tegen Spanje, roept dat ook bij u herinneringen op aan lang geleden, Mexico 1986? We zijn op zoek naar de nieuwe Jan Ceulemans en wie weet de nieuwe Leo Van der Elst. De Belgen zijn de dappersten onder de Galliërs en ze gaan door, met een afspraak in LA."

Een tijdje later analyseerde hij nog eens wat uitvoeriger nadat de emoties wat ingezakt waren. "België heeft me echt verbaasd door hun knalstart. Met energie, overgave, gewonnen duels, grinta. Het was een formidabele totaalprestatie, de referentiematch waar we op gewacht hebben sinds het begin van het toernooi."

Spanje buiten bereik of niet voor Rode Duivels?

"Het doel is bereikt. Maar ik denk dat in de groep van de Duivels het besef begint te leven dat de kwartfinale tegen het ijzersterke Spanje niet noodzakelijk het eindpunt hoeft te zijn", beseft Vandenbempt dat er ook vrijdag nog wat mogelijk is.



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"Op papier ligt Spanje buiten het bereik van België, maar Spanje is nog niet op zijn beste niveau. En aan de andere kant hebben de Duivels een enorme boost gekregen. Volgens mij is er dus een reële kans om voor stuntwerk te zorgen."