Coach Jess Thorup voelt iets veranderen bij Genk

KRC Genk trekt dit weekend met vertrouwen naar KV Mechelen. De Limburgers boekten tegen Standard hun derde overwinning op rij en volgens Jess Thorup begint dat steeds duidelijker door te werken binnen de groep.

“Ze geloven weer in zichzelf en in het team. Dat is het belangrijkste in voetbal”, zegt Thorup op de clubwebsite. Toch wil de Deen niet dat zijn spelers denken dat het werk erop zit. “Ik ben tevreden, maar het kan altijd beter. We moeten blijven groeien.”

Geen plaats voor zelfgenoegzaamheid

De 2-1-zege tegen Standard deed Thorup zichtbaar deugd, maar de wedstrijd leverde volgens hem ook opnieuw genoeg werkpunten op. “De overwinning heeft me het meest deugd gedaan. Maar we hebben deze week ook geanalyseerd wat beter kan. Ik wil niet dat de spelers denken dat alles al goed gaat. We moeten blijven evolueren. Elke dag opnieuw.”

Thorup benadrukt daarbij ook het belang van de volledige kern. Tegen Standard was het Aaron Bibout die als invaller het verschil mee hielp maken.

Iedereen moet klaarstaan

“Je kan niets winnen met slechts elf goede spelers. Je hebt er 22 nodig. Iedereen moet zijn rol kennen”, legt Thorup uit. “Aaron wist dat hij iets kon forceren en heeft dat laten zien. Dat verwacht ik van al mijn invallers.”

Volgens de Genk-coach is die scherpte ook op training merkbaar. Iedereen wil zijn kans grijpen en dat moet de concurrentie binnen de groep alleen maar ten goede komen.



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Thorup ziet stilaan opnieuw een echte winnaarsmentaliteit groeien. “Die koop je niet zomaar in een winkel. Die moet je opbouwen. We hebben nu drie zeges op rij en kunnen daarin de volgende stap zetten.”

Voor Genk verandert de opdracht tegen KV Mechelen dan ook niet. “We focussen alleen op onszelf. Ons doel is winnen, waar en tegen wie we ook spelen.”