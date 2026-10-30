Coach Jess Thorup voelt iets veranderen bij Genk

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Coach Jess Thorup voelt iets veranderen bij Genk
Foto: © photonews

KRC Genk trekt dit weekend met vertrouwen naar KV Mechelen. De Limburgers boekten tegen Standard hun derde overwinning op rij en volgens Jess Thorup begint dat steeds duidelijker door te werken binnen de groep.

“Ze geloven weer in zichzelf en in het team. Dat is het belangrijkste in voetbal”, zegt Thorup op de clubwebsite. Toch wil de Deen niet dat zijn spelers denken dat het werk erop zit. “Ik ben tevreden, maar het kan altijd beter. We moeten blijven groeien.”

Geen plaats voor zelfgenoegzaamheid

De 2-1-zege tegen Standard deed Thorup zichtbaar deugd, maar de wedstrijd leverde volgens hem ook opnieuw genoeg werkpunten op. “De overwinning heeft me het meest deugd gedaan. Maar we hebben deze week ook geanalyseerd wat beter kan. Ik wil niet dat de spelers denken dat alles al goed gaat. We moeten blijven evolueren. Elke dag opnieuw.”

Thorup benadrukt daarbij ook het belang van de volledige kern. Tegen Standard was het Aaron Bibout die als invaller het verschil mee hielp maken.

Iedereen moet klaarstaan

“Je kan niets winnen met slechts elf goede spelers. Je hebt er 22 nodig. Iedereen moet zijn rol kennen”, legt Thorup uit. “Aaron wist dat hij iets kon forceren en heeft dat laten zien. Dat verwacht ik van al mijn invallers.”

Volgens de Genk-coach is die scherpte ook op training merkbaar. Iedereen wil zijn kans grijpen en dat moet de concurrentie binnen de groep alleen maar ten goede komen.

Lees ook... Na schorsing Heymans: Genk-coach Thorup kan stevig verrassen tegen KV Mechelen

Thorup ziet stilaan opnieuw een echte winnaarsmentaliteit groeien. “Die koop je niet zomaar in een winkel. Die moet je opbouwen. We hebben nu drie zeges op rij en kunnen daarin de volgende stap zetten.”

Voor Genk verandert de opdracht tegen KV Mechelen dan ook niet. “We focussen alleen op onszelf. Ons doel is winnen, waar en tegen wie we ook spelen.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg KV Mechelen - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (31/10).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
KV Mechelen
Jess Thorup

Meer nieuws

Na schorsing Heymans: Genk-coach Thorup kan stevig verrassen tegen KV Mechelen

Na schorsing Heymans: Genk-coach Thorup kan stevig verrassen tegen KV Mechelen

15:20
1
Dit is waarom Ivan Leko Club Brugge-kern op de korrel nam

Dit is waarom Ivan Leko Club Brugge-kern op de korrel nam

19:20
Dit ziet er niet goed uit voor Vitor Bruno: Marc Coucke spreekt zich uit

Dit ziet er niet goed uit voor Vitor Bruno: Marc Coucke spreekt zich uit

18:53
Het pijnlijkste moment van dit seizoen voor Anderlecht: "Dat had nooit mogen gebeuren"

Het pijnlijkste moment van dit seizoen voor Anderlecht: "Dat had nooit mogen gebeuren"

18:40
Opvallend: Club Brugge zag hem passeren, maar KAA Gent ging ermee lopen

Opvallend: Club Brugge zag hem passeren, maar KAA Gent ging ermee lopen

18:20
Plots vijf miljoen euro extra voor Belgische tweedeklasser

Plots vijf miljoen euro extra voor Belgische tweedeklasser

18:00
Niemand is zeker van zijn plaats: Antwerp-coach Compper heeft duidelijke boodschap

Niemand is zeker van zijn plaats: Antwerp-coach Compper heeft duidelijke boodschap

17:00
1
Anderlecht-coach Vitor Bruno bijt van zich af na stevige kritiek van Bornauw: “Dan stap ik zelf naar bestuur”

Anderlecht-coach Vitor Bruno bijt van zich af na stevige kritiek van Bornauw: “Dan stap ik zelf naar bestuur”

16:24
5
Eén speler belandde zelfs plots in het ziekenhuis: ziekenboeg van Charleroi zit goed vol

Eén speler belandde zelfs plots in het ziekenhuis: ziekenboeg van Charleroi zit goed vol

16:50
Wrexham krijgt fikse boete door blunder rond ex-KV Mechelen-speler

Wrexham krijgt fikse boete door blunder rond ex-KV Mechelen-speler

17:20
Gent zit in goede flow, maar De Mil ziet iets wat hem blijft storen

Gent zit in goede flow, maar De Mil ziet iets wat hem blijft storen

16:20
De beste Belgische spits van het moment? "Bij Club Brugge of Anderlecht was hij al Rode Duivel"

De beste Belgische spits van het moment? "Bij Club Brugge of Anderlecht was hij al Rode Duivel"

16:00
6
Ultimatum van Standard-fans krijgt pittig antwoord uit La Louvière

Ultimatum van Standard-fans krijgt pittig antwoord uit La Louvière

15:00
4
Plots verrassend nieuws over Karetsas: Dortmund overweegt opmerkelijke zet tegen Bayern München

Plots verrassend nieuws over Karetsas: Dortmund overweegt opmerkelijke zet tegen Bayern München

15:40
Anderlecht steunt Bruno, maar Bornauw legt één groot probleem bloot

Anderlecht steunt Bruno, maar Bornauw legt één groot probleem bloot

14:04
1
Dit gaat wel héél ver: Jesper Fredberg (ex-Anderlecht) krijgt walgelijke verrassing aan zijn voordeur van fans

Dit gaat wel héél ver: Jesper Fredberg (ex-Anderlecht) krijgt walgelijke verrassing aan zijn voordeur van fans

14:40
Vanhaezebrouck zag het helemaal zitten in hem, maar bij KAA Gent liep alles anders

Vanhaezebrouck zag het helemaal zitten in hem, maar bij KAA Gent liep alles anders

13:44
Youri Tielemans kiest kant bij Manchester United en maakt gevoelens duidelijk

Youri Tielemans kiest kant bij Manchester United en maakt gevoelens duidelijk

14:20
Nieuwe tegenvaller voor Mile Svilar bij AS Roma

Nieuwe tegenvaller voor Mile Svilar bij AS Roma

13:05
Vincent Kompany valt weg vlak voor cruciale duels: vervanger spreekt zich uit

Vincent Kompany valt weg vlak voor cruciale duels: vervanger spreekt zich uit

13:20
Zware klap voor Nainggolan: twee jaar cel en 105.000 euro geëist

Zware klap voor Nainggolan: twee jaar cel en 105.000 euro geëist

12:42
Opmerkelijk verhaal achter derby in CPL: twee broers, twee rivaliserende clubs

Opmerkelijk verhaal achter derby in CPL: twee broers, twee rivaliserende clubs

12:00
Grote verandering op komst voor Zeno Debast bij Sporting CP

Grote verandering op komst voor Zeno Debast bij Sporting CP

11:40
LIVE: Grote belangen in Waregem: Leko zet Brugse troepen op scherp, Essevee moet dringend reageren

LIVE: Grote belangen in Waregem: Leko zet Brugse troepen op scherp, Essevee moet dringend reageren

10:15
Vrouw van Courtois spreekt haar grootste angst uit: "Ik vind er geen woorden voor"

Vrouw van Courtois spreekt haar grootste angst uit: "Ik vind er geen woorden voor"

11:20
12
Wat als Club Brugge belt? Ruud Vormer is heel duidelijk

Wat als Club Brugge belt? Ruud Vormer is heel duidelijk

10:20
Napoli doet boekje open over vertrek Lukaku: "Geluk dat iemand hem wilde kopen"

Napoli doet boekje open over vertrek Lukaku: "Geluk dat iemand hem wilde kopen"

10:56
Verbazing over gigantische WK-inkomsten: FIFA haalde hallucinant bedrag binnen

Verbazing over gigantische WK-inkomsten: FIFA haalde hallucinant bedrag binnen

10:40
📷 San Siro maakt plaats: AC Milan en Inter plannen stadion van meer dan 1 miljard euro

📷 San Siro maakt plaats: AC Milan en Inter plannen stadion van meer dan 1 miljard euro

10:00
Ex-spits van SK Beveren steelt de show in Engeland: Newcastle krijgt stevige tik

Ex-spits van SK Beveren steelt de show in Engeland: Newcastle krijgt stevige tik

09:40
1
Club, STVV en Antwerp wachten: Zulte Waregem spreekt zich uit over Beale

Club, STVV en Antwerp wachten: Zulte Waregem spreekt zich uit over Beale

08:30
1
UEFA werkt achter de schermen aan groot plan om Infantino van de troon te stoten

UEFA werkt achter de schermen aan groot plan om Infantino van de troon te stoten

09:20
Gent-talent twijfelt nog tussen twee landen: "Ik sta open voor België"

Gent-talent twijfelt nog tussen twee landen: "Ik sta open voor België"

09:00
Serieus drama voorkomen: Orel Mangala redt zijn ploeg van gigantische blamage

Serieus drama voorkomen: Orel Mangala redt zijn ploeg van gigantische blamage

08:45
1
Anderlecht liet hem voor miljoenen vertrekken, nu zijn ze in Duitsland helemaal weg van hem

Anderlecht liet hem voor miljoenen vertrekken, nu zijn ze in Duitsland helemaal weg van hem

08:15
1
Charles De Ketelaere treft eindelijk weer raak en reageert opvallend kritisch

Charles De Ketelaere treft eindelijk weer raak en reageert opvallend kritisch

08:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
Zulte Waregem Zulte Waregem 20:45 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 31/10 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 31/10 KV Kortrijk KV Kortrijk
SK Beveren SK Beveren 31/10 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 31/10 Westerlo Westerlo
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/11 Antwerp Antwerp
STVV STVV 01/11 OH Leuven OH Leuven
Lommel SK Lommel SK 01/11 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 01/11 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over De beste Belgische spits van het moment? "Bij Club Brugge of Anderlecht was hij al Rode Duivel" Alaphilippe Alaphilippe over Deze twee mogen in januari hun koffers pakken bij Anderlecht Snoek Snoek over Anderlecht-coach Vitor Bruno verdedigt zich na stevige kritiek van Bornauw: “Dan stap ik zelf naar bestuur” CringeMedia CringeMedia over Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe haalt uit naar belastingplannen: “Geen nieuwe belastingen. Stop ermee!” Philippe Cr Philippe Cr over Niemand is zeker van zijn plaats: Antwerp-coach Compper heeft duidelijke boodschap Dan the Man Dan the Man over Coach slaat terug naar Deschacht nadat ze haar land ontvluchtte: “Blijkt het hier niet beter” FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Stijn Stijnen & co halen uit: "Nieuwe attractie in Bobbejaanland: de Vitor Bruno" Sedona Sedona over 🎥 Dit moet u gezien hebben: Dodi Lukebakio doet monden openvallen in Portugal Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Supporters Standard dreigen met actie: "We worden gegijzeld" Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Ultimatum van Standard-fans krijgt pittig antwoord uit La Louvière Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved