Datum: 01/02/2026 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 23

LIVE: Even opstootje op het veld, maar Lambrechts lost het op met twee keer geel

De Clasico staat deze middag op het programma, maar deze editie is er één met extra lading. Voor het eerst sinds eind 2023 zijn opnieuw uitfans welkom in Luik, met zo'n duizend Anderlecht-supporters in het uitvak. 

Tijd   29' 59" 
Johan Walckiers vanuit Sclessin
28
 Veel vechtvoetbal, weinig mooi voetbal. Voorlopig is dit niet meteen de match die je hoopt te zien.
24
  Gele kaart voor Marco Ilaimaharitra
24
 Lambrechts trekt veel gele kaarten. Nu ligt De Cat op het veld en Ilaimaharitra gaat het boekje in. Hij probeert te voorkomen dat het hier escaleert op het veld.
22
  Gele kaart voor Nathan-Dylan Saliba
18
 Lambrechts lost het op met een dubbele gele kaart.
17
  Gele kaart voor Ibrahim Karamoko
17
  Gele kaart voor Nathan De Cat
17
 Het spel zit op de wagen op het veld. Saliba wordt onderuit gemaaid nadat er al gefloten is. De Cat stormt er naartoe en heel Standard reagert.
15
 Standard domineert de debatten, maar Coosemans is wel nog niet in actie moeten komen.
13
 Als we goed geteld hebben, zitten we al aan hoekschop nummer 7 voor Standard.
9
 Coosemans komt ver uit en botst met Saïd. Hij blijft liggen en er is toch enige bezorgdheid te zien bij Anderlecht.
8
 Anderlecht moet nog in de buurt van Pirard komen. Ze hebben voorlopig weinig in de pap te brokkelen.
5
 Standard heeft momenteel het beste van het spel. De bal gaat goed rond en ze spelen snel diep. Saïd dwingt nu ook al de derde corner af.
4
 Standard dwingt de eerste hoekschop af.
1
 Standard - Anderlecht: 0-0
13:30
 Zinho Vanheusden komt onder luid applaus de aftrap geven.
13:25
Standard - Anderlecht
13:16
 De sfeer in het stadion is alvast heel luid. De Anderlecht-spelers gingen hun publiek groeten en kregen een striemend fluitconcert.


https://www.voetbalkrant.com/nieuws/2026-02-01/anderlecht-hooligans-drijven-hoogspanning-verder-op-bus-van-standard-beklad

Standard Standard
Pirard Lucas 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Homawoo Josué 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 10/15 (66.7%)
Hautekiet Ibe 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Mortensen Gustav  
Said Rafiki 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Fossey Marlon 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Karamoko Ibrahim   6.4  
  • Nauwkeurige passes: 3/6 (50%)
  • Schoten op doel: 0/1
Ilaimaharitra Marco   6.5  
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
Henry Thomas  
Bank
Bates David  
Mohr Tobias  
Mehssatou Nayel  
Ayensa Dennis 6.9  
Abid Adnane  
Lawrence Henry 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 12/16 (75%)
René Mitongo  
Nguene Bernard  
Dierckx Daan  
Dizdarević Belmin  
Assengue Steeven  
Teuma Teddy 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 0/9 (0%)
Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 7.1  
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Sardella Killian 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
Hey Lucas 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 4/10 (40%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Kana Marco 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 16/18 (88.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Diarra Moussa 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
Hazard Thorgan 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
Saliba Nathan-Dylan   6.3  
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
De Cat Nathan   6.9  
  • Nauwkeurige passes: 8/14 (57.1%)
Angulo Nilson 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
Sikan Danylo 6.2  
Bertaccini Adriano 6.1  
Bank
Camara Ilay  
Cvetkovic Mihajlo  
Verschaeren Yari  
Ilic Mihajlo  
Llansana Enric  
Heekeren Justin  
Maamar Ali  
Degreef Tristan  
Kanate Ibrahim  

Vooraf

LIVE: Standard-Anderlecht onder hoogspanning: houdt iedereen straks het hoofd koel?
Foto: © photonews

Dat gebeurt op een moment waarop beide clubs sportief onder zware druk staan. De voorbije weken verliepen bijzonder onrustig. Bij Anderlecht werden de spelers en coach op de korrel genomen na teleurstellende resultaten, terwijl het bij Standard volledig ontspoorde na de zware nederlaag tegen AA Gent. De frustraties stapelden zich op en maken van deze Clasico een wedstrijd waarin de spanning ook naast het veld voelbaar zal zijn.

Fan Council riep op om kalm te blijven

Die context verklaart de ongewoon strikte oproep van de Fan Council van Anderlecht. Supporters worden gevraagd om, ongeacht het wedstrijdverloop, kalm te blijven. Elk incident kan zware gevolgen hebben, met zelfs een nieuw – mogelijk definitief – verbod op uitfans als doemscenario. De boodschap is duidelijk: steun met passie, maar zonder grensoverschrijdend gedrag.

Ook bij Standard is de vrees voor een ontsporing groot. Sportief loopt het al weken stroef en Sclessin, ooit een vesting, voelt steeds vaker als een last. Met slechts drie punten uit de laatste vijf wedstrijden en de incidenten rond het stadion is de druk op de ploeg van Vincent Euvrard bijzonder groot.

Grote sportieve belangen

Bij Anderlecht is de situatie al even precair. Na het pijnlijke gelijkspel tegen Dender volgden interne gesprekken tussen directie, staf en spelers. Besnik Hasi kreeg het vertrouwen, maar weet dat zijn krediet beperkt is. Net als in het najaar hopen de Mauves dat een sterke prestatie in de Clasico het keerpunt kan worden.

Sportief staat er dan ook veel op het spel. Standard ziet zijn Play-off 1-ambities wegsmelten, Anderlecht dreigt zelfs uit de top zes te tuimelen. De verliezer van de dag riskeert niet alleen sportieve averij, maar ook een nieuwe golf van onvrede bij de eigen aanhang.

Alles wijst dus op een Clasico waarin mentale weerbaarheid minstens even belangrijk wordt als tactiek of kwaliteit. Met de terugkeer van de uitfans, de broze rust rond beide clubs en de hoge inzet, belooft het een geladen namiddag te worden aan de Maas.

Vermoedelijke opstellingen

Standard: Epolo; Fossey, Bates, Hautekiet, Mortensen; Ilaimaharitra, Teuma; Abid, Ayensa, Saïd; Henry

Anderlecht: Coosemans; Sardella, Hey, Kana, Camara; Saliba, De Cat; Bertaccini, Hazard, Angulo; Sikan

