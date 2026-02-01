LIVE: Wie trekt de lijn door na CL-zege? Club Brugge speelt bij Union voor de leidersplaats

Door de nederlaag van STVV heeft de topper tussen Union en Club Brugge nog een extra pigment gekregen. Hierdoor spelen beide ploegen nu voor de leidersplaats.

Als STVV de punten had thuisgehouden, was dat voor Club Brugge niet het geval geweest. Nu komt blauw-zwart bij een zege op kop en verdedigt Union zijn leidersplaats tegen de rivaal van de laatste seizoenen. Een heerlijke insteek om zo naar deze topaffiche toe te leven. Daar komt nog eens bij dat beide clubs net een hoogtepunt in hun seizoen achter de rug hebben.

Zelfs bij Union en Club Brugge zijn er zeker ook al meer wisselvallige momenten geweest, maar enkele dagen geleden hebben ze beiden kunnen winnen in de Champions League. Voor Union werd het zo een waardig afscheid aan het kampioenenbal. Bij Club was het één groot feest, want de 3-0 tegen Marseille betekende de kwalificatie.

Topper nog niet beslissend

Nu gaat de focus terug naar de competitie en moeten beide ploegen dus nog eens het Champions League-niveau bovenhalen. De teneur vooraf is dat deze topper uiteraard uitermate belangrijk is, maar nog niet beslissend voor de titelstrijd. Langs beide kanten is er een belangrijke geschorste: Van De Perre en Ordoñez komen niet in actie.

Het is afwachten wat het meeste impact heeft. Van De Perre is wel iemand die het DNA van Union helemaal uitstraalt. Bij Schoofs, die zijn rol zal moeten overnemen, is dat toch iets minder het geval. Langs Brugse zijde spelen er nog transferperikelen rond Onyedika en Tzolis. Terwijl de sterkhouders in het Dudenpark toch op de afspraak zullen moeten zijn.

Van De Perre en Ordoñez belangrijkste afwezigen



Naast het ontbreken van Van De Perre doet Union het ook nog zonder Barry en Rodriguez. Bij Club Brugge zijn Nilsson en Van den Heuvel nog out, zij vervoegen Ordoñez op het lijstje met afwezigen.