Volg Union SG - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.
-
Datum: 01/02/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 23
LIVE: Wie trekt de lijn door na CL-zege? Club Brugge speelt bij Union voor de leidersplaats
Foto: © photonews

Door de nederlaag van STVV heeft de topper tussen Union en Club Brugge nog een extra pigment gekregen. Hierdoor spelen beide ploegen nu voor de leidersplaats.

Als STVV de punten had thuisgehouden, was dat voor Club Brugge niet het geval geweest. Nu komt blauw-zwart bij een zege op kop en verdedigt Union zijn leidersplaats tegen de rivaal van de laatste seizoenen. Een heerlijke insteek om zo naar deze topaffiche toe te leven. Daar komt nog eens bij dat beide clubs net een hoogtepunt in hun seizoen achter de rug hebben.

Zelfs bij Union en Club Brugge zijn er zeker ook al meer wisselvallige momenten geweest, maar enkele dagen geleden hebben ze beiden kunnen winnen in de Champions League. Voor Union werd het zo een waardig afscheid aan het kampioenenbal. Bij Club was het één groot feest, want de 3-0 tegen Marseille betekende de kwalificatie.

Topper nog niet beslissend

Nu gaat de focus terug naar de competitie en moeten beide ploegen dus nog eens het Champions League-niveau bovenhalen. De teneur vooraf is dat deze topper uiteraard uitermate belangrijk is, maar nog niet beslissend voor de titelstrijd. Langs beide kanten is er een belangrijke geschorste: Van De Perre en Ordoñez komen niet in actie.

Het is afwachten wat het meeste impact heeft. Van De Perre is wel iemand die het DNA van Union helemaal uitstraalt. Bij Schoofs, die zijn rol zal moeten overnemen, is dat toch iets minder het geval. Langs Brugse zijde spelen er nog transferperikelen rond Onyedika en Tzolis. Terwijl de sterkhouders in het Dudenpark toch op de afspraak zullen moeten zijn.

Van De Perre en Ordoñez belangrijkste afwezigen


Naast het ontbreken van Van De Perre doet Union het ook nog zonder Barry en Rodriguez. Bij Club Brugge zijn Nilsson en Van den Heuvel nog out, zij vervoegen Ordoñez op het lijstje met afwezigen. Volg Union SG - Club Brugge vanaf 18u30 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Prono Union SG - Club Brugge

Union SG wint
Gelijk
Club Brugge wint
Union SG Union SG wint Gelijk Club Brugge Club Brugge wint
24.91% 40.48% 34.6%
Populairste
1-1
(80x)		 1-2
(61x)		 2-1
(40x)

Vergelijking Union SG - Club Brugge

Positie

1
3

Punten

46
44

Gewonnen

13
14

Verloren

2
6

Gescoorde doelpunten

37
42

Doelpunten tegen

12
28

Gele kaarten

50
30

Rode kaarten

1
2

Onderlinge duels gewonnen

5
8
10
05/10 18:30 Club Brugge Club Brugge 1-0 Union SG Union SG
20/07 18:30 Union SG Union SG 1-2 Club Brugge Club Brugge
27/04 18:30 Union SG Union SG 0-0 Club Brugge Club Brugge
24/04 20:30 Club Brugge Club Brugge 0-1 Union SG Union SG
22/12 18:30 Union SG Union SG 2-2 Club Brugge Club Brugge
06/10 18:30 Club Brugge Club Brugge 1-1 Union SG Union SG
20/07 20:00 Club Brugge Club Brugge 1-2 Union SG Union SG
13/05 20:30 Club Brugge Club Brugge 2-2 Union SG Union SG
21/04 18:30 Union SG Union SG 1-2 Club Brugge Club Brugge
28/02 20:30 Union SG Union SG 2-0 Club Brugge Club Brugge
07/02 20:45 Club Brugge Club Brugge 2-1 Union SG Union SG
26/12 20:45 Club Brugge Club Brugge 1-1 Union SG Union SG
05/11 18:30 Union SG Union SG 2-1 Club Brugge Club Brugge
04/06 18:30 Union SG Union SG 1-3 Club Brugge Club Brugge
06/05 18:15 Club Brugge Club Brugge 1-2 Union SG Union SG
10/02 20:45 Club Brugge Club Brugge 1-1 Union SG Union SG
22/10 20:45 Union SG Union SG 2-2 Club Brugge Club Brugge
11/05 20:30 Club Brugge Club Brugge 1-0 Union SG Union SG
08/05 13:30 Union SG Union SG 0-2 Club Brugge Club Brugge
27/01 20:45 Club Brugge Club Brugge 0-0 Union SG Union SG
01/08 13:30 Union SG Union SG 0-1 Club Brugge Club Brugge
15/07 19:00 Club Brugge Club Brugge 3-2 Union SG Union SG
22/10 18:00 Club Brugge Club Brugge 2-0 Union SG Union SG
LIVE: Wie trekt de lijn door na CL-zege? Club Brugge speelt bij Union voor de leidersplaats

Jupiler Pro League

 Speeldag 23
La Louvière La Louvière 1-1 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-4 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Westerlo Westerlo
STVV STVV 0-2 Charleroi Charleroi
Standard Standard 1-0 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 16:00 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 18:30 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 19:15 KV Mechelen KV Mechelen
