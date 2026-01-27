Besnik Hasi kan in voor hem beslissende match op Standard waarschijnlijk niet rekenen op sterkhouder

Besnik Hasi staat voor een cruciale opdracht bij Anderlecht. De Clasico op Standard wordt een alles-of-nietsverhaal, want het bestuur zou enkel een overwinning aanvaarden. Bij puntenverlies komt zijn positie ernstig in gevaar.

Alsof die druk nog niet groot genoeg is, dreigt Hasi zijn ploeg te moeten opstellen zonder Nathan De Cat. De 17-jarige middenvelder is in enkele maanden tijd uitgegroeid tot een vaste waarde en bijna onmisbaar op het Anderlechtse middenveld.

Tegen Dender zat zijn wedstrijd er na een uur alweer op. De Cat kreeg opnieuw een tik op de knie en moest vervangen worden. Twee weken geleden viel hij ook al uit na een zware botsing met Siebe Van Der Heyden tegen AA Gent.

Nathan De Cat moet mogelijk de match tegen Standard missen

De jonge middenvelder werd tussendoor opgelapt en startte ondanks een stevig knieverband toch aan de aftrap. Dat hij nog last had, bleek duidelijk toen hij in de tweede helft opnieuw herviel en zelf om een wissel vroeg.

Hasi minimaliseerde de zorgen na afloop. “Het was gewoon een tik”, klonk het licht geïrriteerd. “Hij was fit genoeg om te starten. Ik ga niet aan elke speler om de vijf minuten vragen of het nog gaat.”

De realiteit is echter dat Anderlecht mogelijk zonder zijn jonge draaischijf naar Sclessin moet. En net daar moet Hasi winnen om zijn vel te redden. Zonder De Cat lijkt die opdracht plots een stuk lastiger.