Na incident in de kleedkamer en voor de Clasico: Ultras van Standard komen met duidelijk statement

Na incident in de kleedkamer en voor de Clasico: Ultras van Standard komen met duidelijk statement
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Vier dagen voor de Clasico tegen RSC Anderlecht hebben de Ultras Inferno zich in een duidelijke boodschap gericht tot de spelers van Standard en de andere supporters. Iedereen zal van Sclessin "een hel" moeten maken.

De Clasico van komende zondag tussen Standard en Anderlecht belooft bijzonder beladen te worden. Terwijl paars-wit ontevreden is na het gelijkspel tegen Dender en de zwakke prestaties van de voorbije weken, drongen de Ultras Inferno van Standard vorig weekend nog de spelerskleedkamer binnen na de zware 0-4-nederlaag tegen KAA Gent.

Twee dagen na het communiqué van het Standard-bestuur heeft nu ook de belangrijkste supportersgroep van de Rouches van zich laten horen. Eerst kwamen ze terug op de gebeurtenissen van vrijdag. "We laten het aan iedereen over om te oordelen over de manier waarop we onze onvrede hebben geuit."

"Er is echter geen sprake geweest van vernielingen en we hebben erop toegezien dat de situatie niet is geëscaleerd. We kwamen om onze frustratie over de houding van de spelers duidelijk te maken, en dat is gebeurd. Voor de wedstrijd van zondag is een mentaliteitsverandering nodig", klinkt het in het statement.

Ultras eisen reactie op het veld

Vervolgens richtten de Ultras Inferno zich met een duidelijke boodschap tot de spelers van Standard… en tot alle supporters die zondag in het stadion zullen zitten. Sclessin moet een hel worden. "Laten we onze aartsrivaal niet de luxe gunnen om rustig naar Luik af te zakken. Net zoals wij strijders op het veld verwachten, zullen wij de tribunes doen kolken zoals het hoort."

"Meer dan ooit heeft de ploeg haar supporters nodig om hen naar de overwinning te stuwen. We moeten allemaal samen achter onze kleuren staan. We roepen op tot een algemene mobilisatie: maak van Sclessin een hel! En dat gedurende de volledige 90 minuten… en zelfs al daarvoor", aldus UI96, die de rest van het stadion oproept om al tijdens de opwarming present te zijn.

Tot slot volgde nog een laatste, duidelijke boodschap aan de spelers van Vincent Euvrard en aan de clubleiding. "We weigeren verdere gesprekken, alles is al gezegd. Nu zijn daden nodig." Dit keer mogen de Rouches zich niet laten gaan.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Standard - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (01/02).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Standard

Meer nieuws

Scheidsrechters aangeduid voor speeldag 23: wie fluit Standard-Anderlecht en Union-Club Brugge?

Scheidsrechters aangeduid voor speeldag 23: wie fluit Standard-Anderlecht en Union-Club Brugge?

14:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 28/01: Yaremchuk - Carboni - Moussa Fall

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/01: Yaremchuk - Carboni - Moussa Fall

14:00
Dramatische wending voor Kasper Dolberg: "Waar ben je dan tevreden over?"

Dramatische wending voor Kasper Dolberg: "Waar ben je dan tevreden over?"

12:00
'Club Brugge-flop van 17 miljoen euro heeft nieuw avontuur beet'

'Club Brugge-flop van 17 miljoen euro heeft nieuw avontuur beet'

14:00
Club NXT is rode lantaarn kwijt na derbyzege: "We kregen nooit de punten die we verdienden"

Club NXT is rode lantaarn kwijt na derbyzege: "We kregen nooit de punten die we verdienden"

13:15
Racisme overschaduwt Challenger Pro League-wedstrijd: "Het is een schande"

Racisme overschaduwt Challenger Pro League-wedstrijd: "Het is een schande"

13:30
Speler Club Brugge krijgt zware kritiek: "Niet goed genoeg voor Champions League-niveau"

Speler Club Brugge krijgt zware kritiek: "Niet goed genoeg voor Champions League-niveau"

13:00
7
Jérémy Doku maakt zijn ergernissen duidelijk op persconferentie

Jérémy Doku maakt zijn ergernissen duidelijk op persconferentie

12:40
1
Coach van Atalanta zegt wat Charles De Ketelaere mist om volgende stap te zetten

Coach van Atalanta zegt wat Charles De Ketelaere mist om volgende stap te zetten

12:20
OFFICIEEL KV Mechelen heeft een nieuwe spits: clublegendes overtuigden hem

OFFICIEEL KV Mechelen heeft een nieuwe spits: clublegendes overtuigden hem

11:20
3
🎥 Dure nederlaag voor Lommel door heerlijke goal van twee grote namen: "Niet teleurgesteld zijn"

🎥 Dure nederlaag voor Lommel door heerlijke goal van twee grote namen: "Niet teleurgesteld zijn"

12:10
'Anderlecht blijft doorzetten in dossier van speler van 10 miljoen euro'

'Anderlecht blijft doorzetten in dossier van speler van 10 miljoen euro'

09:30
4
Op deze manier kunnen Club en Union zich nog plaatsen voor de barrages van de Champions League

Op deze manier kunnen Club en Union zich nog plaatsen voor de barrages van de Champions League

11:40
4
"Gelukkig beseft Wouter Vrancken dat": analist drukt enthousiasme over STVV

"Gelukkig beseft Wouter Vrancken dat": analist drukt enthousiasme over STVV

10:45
1
Burgemeester van Utrecht vertelt alle details over wat er precies gebeurde met Genksupporters

Burgemeester van Utrecht vertelt alle details over wat er precies gebeurde met Genksupporters

11:00
1
📷 'KAA Gent richt zijn pijlen op Spaanse versterking'

📷 'KAA Gent richt zijn pijlen op Spaanse versterking'

10:30
Goots spreekt klare taal over Charleroi: "Oosting zal nu wel weten wat het betekent"

Goots spreekt klare taal over Charleroi: "Oosting zal nu wel weten wat het betekent"

09:45
3
Is hij een grote en hardleerse etter? Stijn Stijnen spreekt klare taal over zichzelf

Is hij een grote en hardleerse etter? Stijn Stijnen spreekt klare taal over zichzelf

10:15
1
Doorstoten of niet? Peter Vandenbempt zegt hoe het vanavond in Brugge zal lopen

Doorstoten of niet? Peter Vandenbempt zegt hoe het vanavond in Brugge zal lopen

10:00
2
LIVE Club Brugge-Marseille: Mignolet in doel en Tzolis als invaller?

LIVE Club Brugge-Marseille: Mignolet in doel en Tzolis als invaller?

09:15
'Club Brugge en Anderlecht willen uitleenbeurt van andere JPL-ploeg kapen'

'Club Brugge en Anderlecht willen uitleenbeurt van andere JPL-ploeg kapen'

07:20
1
'KV Mechelen mikt op voormalige sensatie uit Challenger Pro League'

'KV Mechelen mikt op voormalige sensatie uit Challenger Pro League'

09:00
1
Politici moeten vluchten voor fans van Marseille: "Maar we konden hen niet controleren"

Politici moeten vluchten voor fans van Marseille: "Maar we konden hen niet controleren"

08:40
4
'Westerlo haalt Turkse versterking op uitleenbasis, maar die is nog niet fit om te spelen'

'Westerlo haalt Turkse versterking op uitleenbasis, maar die is nog niet fit om te spelen'

08:20
'Pupe niet naar Kortrijk: ploeg uit Jupiler Pro League haalt hem binnen'

'Pupe niet naar Kortrijk: ploeg uit Jupiler Pro League haalt hem binnen'

08:00
'Doorbraak in transferdossier van Joedrick Pupe naar KV Kortrijk'

'Doorbraak in transferdossier van Joedrick Pupe naar KV Kortrijk'

07:40
Speler op luchthaven: Renard rondt nog een transfer af bij Anderlecht

Speler op luchthaven: Renard rondt nog een transfer af bij Anderlecht

23:00
4
Supporters luiden de alarmbel en gaan in overleg met Pro League en Binnenlandse Zaken

Supporters luiden de alarmbel en gaan in overleg met Pro League en Binnenlandse Zaken

22:30
3
Analist snoeihard: "Uitkijken of top-6 komt in gevaar voor Anderlecht"

Analist snoeihard: "Uitkijken of top-6 komt in gevaar voor Anderlecht"

20:00
2
Standard Luik wil deze verdediger... maar er is een groot probleem

Standard Luik wil deze verdediger... maar er is een groot probleem

21:20
4
🎥 Tragisch ongeval met supportersbus: zeven doden en drie zwaargewonden

🎥 Tragisch ongeval met supportersbus: zeven doden en drie zwaargewonden

23:30
12
Beveren de winnaar van de dag ... zonder te spelen: ellende voor Beerschot, Lommel en Kortrijk

Beveren de winnaar van de dag ... zonder te spelen: ellende voor Beerschot, Lommel en Kortrijk

22:00
Vertrekt goudhaantje na één jaar al voor meer dan 20 miljoen euro bij Club Brugge?

Vertrekt goudhaantje na één jaar al voor meer dan 20 miljoen euro bij Club Brugge?

21:40
2
Waarom Genk een speler van 10 miljoen op de bank houdt die vorig seizoen nog uitblonk

Waarom Genk een speler van 10 miljoen op de bank houdt die vorig seizoen nog uitblonk

20:40
"Tot het niet meer kan": Genk-verdediger Matte Smets is eerlijk na nieuwe domper

"Tot het niet meer kan": Genk-verdediger Matte Smets is eerlijk na nieuwe domper

20:10
1
'KAA Gent dringt niet meer aan en laat ervaren pion zomaar vertrekken'

'KAA Gent dringt niet meer aan en laat ervaren pion zomaar vertrekken'

21:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 22
Standard Standard 0-4 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 1-2 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Leuven OH Leuven 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over Speler Club Brugge krijgt zware kritiek: "Niet goed genoeg voor Champions League-niveau" Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 Tragisch ongeval met supportersbus: zeven doden en drie zwaargewonden ontleder ontleder ontleder ontleder over Van veraf naar dichtbij en opnieuw naar af: Voelt Antwerp druk van top 6? Stigo12 Stigo12 over Jérémy Doku maakt zijn ergernissen duidelijk op persconferentie Alaphilippe Alaphilippe over OFFICIEEL: Anderlecht heeft weer prijs en haalt nieuwe verdediger uit La Liga FCBalto FCBalto over Blijft het sprookje nog wat duren? "Het contrast is gewoon enorm groot" Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over OFFICIEEL: Lierse kaapt spits weg bij Charleroi Impala Impala over Goots spreekt klare taal over Charleroi: "Oosting zal nu wel weten wat het betekent" Swakke25 Swakke25 over OFFICIEEL KV Mechelen heeft een nieuwe spits: clublegendes overtuigden hem liersesupp liersesupp over KV Mechelen speelt Lion Lauberbach kwijt: dit zijn de details Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved