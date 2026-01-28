Na incident in de kleedkamer en voor de Clasico: Ultras van Standard komen met duidelijk statement

Vier dagen voor de Clasico tegen RSC Anderlecht hebben de Ultras Inferno zich in een duidelijke boodschap gericht tot de spelers van Standard en de andere supporters. Iedereen zal van Sclessin "een hel" moeten maken.

De Clasico van komende zondag tussen Standard en Anderlecht belooft bijzonder beladen te worden. Terwijl paars-wit ontevreden is na het gelijkspel tegen Dender en de zwakke prestaties van de voorbije weken, drongen de Ultras Inferno van Standard vorig weekend nog de spelerskleedkamer binnen na de zware 0-4-nederlaag tegen KAA Gent.

Twee dagen na het communiqué van het Standard-bestuur heeft nu ook de belangrijkste supportersgroep van de Rouches van zich laten horen. Eerst kwamen ze terug op de gebeurtenissen van vrijdag. "We laten het aan iedereen over om te oordelen over de manier waarop we onze onvrede hebben geuit."

"Er is echter geen sprake geweest van vernielingen en we hebben erop toegezien dat de situatie niet is geëscaleerd. We kwamen om onze frustratie over de houding van de spelers duidelijk te maken, en dat is gebeurd. Voor de wedstrijd van zondag is een mentaliteitsverandering nodig", klinkt het in het statement.

Ultras eisen reactie op het veld

Vervolgens richtten de Ultras Inferno zich met een duidelijke boodschap tot de spelers van Standard… en tot alle supporters die zondag in het stadion zullen zitten. Sclessin moet een hel worden. "Laten we onze aartsrivaal niet de luxe gunnen om rustig naar Luik af te zakken. Net zoals wij strijders op het veld verwachten, zullen wij de tribunes doen kolken zoals het hoort."

"Meer dan ooit heeft de ploeg haar supporters nodig om hen naar de overwinning te stuwen. We moeten allemaal samen achter onze kleuren staan. We roepen op tot een algemene mobilisatie: maak van Sclessin een hel! En dat gedurende de volledige 90 minuten… en zelfs al daarvoor", aldus UI96, die de rest van het stadion oproept om al tijdens de opwarming present te zijn.





Tot slot volgde nog een laatste, duidelijke boodschap aan de spelers van Vincent Euvrard en aan de clubleiding. "We weigeren verdere gesprekken, alles is al gezegd. Nu zijn daden nodig." Dit keer mogen de Rouches zich niet laten gaan.